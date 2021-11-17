Бийск: Когда у школьников начнутся зимние каникулы и сколько они продлятся

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Согласно принятому в Министерстве образования РФ плану, зимние каникулы в школах должны начаться с 27-29 декабря

Министерство просвещения публикует рекомендуемое для школ расписание каникул, а окончательное решение принимает совет школы, который может скорректировать даты каникул. Школы наделены определенной автономией в вопросах организации учебного процесса, поэтому в разных образовательных заведениях России каникулы для школьников в 2021-2022 году могут начинаться в разные даты.

Так, в этом году зимние каникулы продлятся две недели — с 27-29 декабря 2021 по 10-11 января 2022 (включительно). Это для школ, которые обучаются по четвертям. Третья четверть в таких школах начнется 10-11 января и продлится до 20-21 марта. Это самая длинная и тяжелая для школьников четверть.

Поэтому в феврале для первоклассников есть дополнительные каникулы – когда их проводить каждая школа решает самостоятельно. Примерные даты каникул для первоклашек – с 7 по 13 февраля. Неделя февральского отдыха делит третью четверть на два блока длительностью по 4 и 5 недель соответственно.

Это нужно для того, чтобы дозировать нагрузку и не заваливать малыша учебой с ног до головы. Такие дополнительные каникулы помогут отстающим нагнать остальных, а тем, у кого и так все хорошо с учебой — просто перевести дух. Более того, дополнительный период отдыха традиционно приходится на период пикового заболевания ОРВИ.

Для школ, которые работают по триместрам и модулям, каникулы начнутся 26 декабря 2021 года и продлятся до 9 января 2022 года.

Таким образом, зимние каникулы у школьников продлятся почти две недели. Как правило, школы начинают новую четверть с понедельника. Это облегчает процесс распределения нагрузки, плюс помогает школьникам легче адаптироваться, втягиваться в учебу после перерыва.

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10:34, 16.11.2021 908

Бийский рабочий