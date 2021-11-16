Бийск: Когда в 2021 году начнется Рождественский пост и что он разрешает и запрещает

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Это важное для верующих время наполнено молитвами, обращенными к Господу, а также соблюдением традиций и обычаев

Когда в 2021 году начинается Рождественский пост

Рождественский пост начинается 28 ноября 2021 года и продлится до 6 января 2022 года. В это время верующие будут не только соблюдать воздержание в пище, но и молиться, чтобы противостоять искушениям.

Пост длится целых сорок дней, поэтому назвать его легким точно нельзя. Он посвящен Рождеству Христову — одному из самых важных праздников церковного календаря. Стоит отметить, что сам пост посвящается Богородице, которой довелось пережить много бед перед рождением Христа.

Цель Рождественского поста заключается в духовном и физическом очищении перед Рождеством. Поэтому в этот период необходимо полностью исключить из рациона пищу животного происхождения, а также заниматься богоугодными делами и ежедневно произносить молитвы.

Правила питания и меню Рождественского поста

Рождественский пост Фото: pixabay.com

Меню Рождественского поста довольно строгое. Помимо мясных продуктов, необходимо полностью исключить алкоголь и рыбу. Однако православная церковь разрешает употребление небольшого количества красного вина и рыбных блюд в праздничные дни.

В первый день Рождественского поста и в само Рождество христиане готовили кутью. В древние времена считалось, что это традиционное рождественское блюдо, которое обязательно должно присутствовать на столе. Однако в пост было разрешено подавать только «бедную» кутью, которая готовилась на воде. Помимо кутьи, в последний день поста на стол обязательно подавали компот и блины, которые также готовились на воде. Было принято угощать колядующих, чтобы привлечь в дом достаток.

По выходным разрешено готовить пищу с растительным маслом, но желательно делать это как можно реже.

В Рождественский пост важно соблюдать сухоядение (отказ от вареной пищи) по понедельникам, средам и пятницам. В эти дни категорически запрещено вкушать мясное, молочное. По вторникам и четвергам можно есть вареное, а также употреблять красное вино и растительное масло. В субботу и воскресенье можно есть рыбу. С 1 по 6 января нельзя есть даже рыбу.

Самый строгий день поста — 6 января, Сочельник. В этот день можно есть только блюдо из зерен пшеницы, называемое сочивом. Всем, кто болеет или по состоянию здоровья не может выполнять церковный устав, можно сделать послабления. Также послабления разрешены детям и беременным женщинам.

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Что можно и нельзя делать во время Рождественского поста

В этот период верующие посещают церковь чаще, чем обычно. Это одно из главных правил духовного очищения.

Чтобы привлечь богатство, во время Рождественского поста женщины и девушки ходили в гости друг к другу, где занимались рукоделием, пряли пряжу, при этом приговаривая: «У ленивой хозяйки нет рубахи и денег не будет. Чем больше я напряду, тем больше богатства получу».

Считалось, что женщина, которая изготовит больше изделий из пряжи, будет самой богатой.

Во время поста было запрещено жениться и выходить замуж, поэтому пары старались сделать это до его наступления.

В это время большим грехом является проявление агрессивных эмоций. Это само собой разумеется, так как злость или страх, например, совсем не соответствуют принципу смирения.

Ни в коем случае нельзя ругаться, скандалить, слишком бурно проявлять эмоции. Это касается и позитива. Радость, проявленная публично – грех.

В это время приветствуется посещение богослужений. Если такое по уважительным причинам не получается, то можно молиться дома. Хорошо в этот период почитать духовную литературу, больше общаться с природой.

Цель поста – смирение себя пред Богом, удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления.

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Бийский рабочий