Бийск: Ко Дню космонавтики россияне рассказали о желании переселиться на другую планету

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Опрос проводился перед 60-летием первого полета советского космонавта Юрия Гагарина, состоявшегося 12 апреля 1961 года.

Желание переехать на другую планету выразил каждый восьмой гражданин России, следует из социологического опроса, проведенного холдингом «Ромир», 12 апреля сообщают РИА Новости.

Исследование проводилось в марте 2021 года, были опрошены 1,5 тысячи жителей России старше 18 лет, проживающих во всех типах городов в каждом федеральном округе страны.

Опрашиваемым задавался вопрос, хотят ли они переселиться на другую планету. Подавляющее большинство граждан РФ, 67% респондентов, не захотели покидать Землю. «Лишь 13% опрошенных хотели бы это осуществить», — говорится в исследовании холдинга. При этом 20% участников опроса затруднились дать ответ.

60-летие полета Юрия Гагарина в космос отмечают 12 апреля в России

09:15, 12.04.2021 350

Бийский рабочий