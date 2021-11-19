ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Бийск: «Конца и края не видно»: в Кремле заявили об ошибочном расчете сроков пандемии

Горняк22
14 часов Ago

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Песков заявил, что власти ошибались в своих расчетах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что продление Роспотребнадзором действия коронавирусных ограничений и санитарно-эпидемиологических норм до 2024 года было техническим решением.

— Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год, но сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно, — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель главы государства пояснил, что срок действия мер продлили сразу на длительный период, чтобы не делать это многократно. Он добавил, что во многих странах фиксируют резкие скачки заболеваемости.

Песков пояснил, что отменить ограничения никогда не поздно, если это позволит ситуация.

«Конца и края не видно»: в Кремле заявили об ошибочном расчете сроков пандемии1

Новый год – только для привитых. Коротко о ситуации с COVID на 18 ноября

07:10, 18.11.2021 849

Бийский рабочий

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