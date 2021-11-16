Бийск: «Корона» останется навсегда. Коротко о ситуации с COVID на 16 ноября
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Иммунологи считают, что в худшем случае инфекция останется с человечеством навсегда, как грипп
- В России седьмой день подряд выявили больше 1,2 тыс. смертей от COVID. Впервые с середины сентября снизился темп распространения инфекции в расчете за неделю. Однако смертность остается на рекордных значениях. В России за сутки выявлено 38 420 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб. Умерли от коронавиурсной инфекции 1211 человек.
- Предложения ввести платное лечение от COVID-19 для непривитых звучат от тех, кто устал уговаривать других, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, «вряд ли это разумный путь» — людей нужно побуждать, а не заставлять.
- Комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа может усилить их эффект, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Исследование такого «коктейля» началось в сентябре.
- Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у людей, которые несколько раз прошли ревакцинацию, не зафиксировано никаких негативных последствий.
- Коронавирус SARS-CoV-2 имеет три наиболее вероятных сценария развития, в худшем случае инфекция останется с человечеством навсегда, как грипп, полагает врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. В ином случае коронавирус найдет «нового хозяина» вместо людей, в еще одном варианте он просто исчезнет из человеческой популяции, наподобие SARS и MERS.
- Внесенный правительством законопроект об использовании QR-кодов при посещении гражданами общественных мест и массовых мероприятий будет отправлен в рассылку в регионы, сообщил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с COVID-19. Впервые за два месяца снизилась заболеваемость коронавирусом. Этому способствовали принимаемые государством меры, которые позволяют сдерживать развитие тяжелых форм болезни. В регионах эпидситуация стабилизируется и уменьшается число ежедневно выявляемых случаев заболевания.
- Темпы вакцинации возросли на 6%, за неделю прививку получили более 3,2 миллиона человек. Ревакцинировались однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» уже более 9 миллионов. Российские вакцины показывает свою эффективность и за рубежом.
- Сертификат о первичной вакцинации однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» начинает действовать через 21 день после прививки. Так же, как при вакцинации «Спутником V» или другими двухкомпонентными вакцинами, когда сертификат активируется после введения второго компонента — обычно через 21 день. Если говорить про повторную вакцинацию или вакцинацию ранее переболевших «Спутником Лайт», то в этих случаях сертификат о вакцинации начинает действовать в день прививки», — пояснил Алексей Кузнецов.
- Количество участников массовых мероприятий в закрытых помещениях в России разрешено увеличить до 70% при наличии QR-кодов. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой вступило в силу 15 ноября.
- Регионам дали месяц на обсуждение законопроектов о QR-кодах Совет Госдумы рассмотрел два документа о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта, они направлены для обсуждения в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации до 14 декабря включительно.
- В Кемеровской области решили отложить введение QR-кодов для заселения в гостиницы и другие объекты размещения. По словам губернатора Сергея Цивилева, перенося сроки, власти намереваются поддержать туристическую отрасль региона.
В бийском торговом центре откроют дополнительный пункт вакцинации от COVID
14:12, 15.11.2021 1619