Бийск: Ко Дню отца супруги Логиновы из Бийска расскрыли секрет семейного счастья

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Супруги Логиновы все заботы делят пополам, может, в этом и есть залог крепкой семьи.

Накануне президент России издал указ о создании нового праздника – Дня отца. Ранее этот праздник имел статус народного и отмечался каждое третье воскресенье июня, однако многие и не знали о нем и не отмечали. С октября этот праздник будет отмечаться также каждое третье воскресенье октября. В этом году он приходится на 17 октября.

Отцы незаслуженно остались без праздника, а ведь их роль в семье очень важна. Обычно на мамах лежит ответственность о заботе и воспитании детей, а глава семейства по большей части пополняет семейный бюджет. В семье Логиновых все совсем по-другому.

Сергей и Татьяна – родители Димы и Ани. Все члены семьи при деле: Сергей – на двух работах, Татьяна – учитель, а еще занимается рукоделием, Дима – ученик третьего класса, Анечка каждое утро ходит «работать ребенком» в детский сад. Ладная и дружная семья на месте не сидит, постоянно находятся новые хобби и увлечения.

На главе семейства держится не только основной доход семьи – все бытовые обязанности супруги делят поровну. Вместе готовят, вместе наводят чистоту, вместе и ремонт делают. Досуг же в основном лежит на плечах Сергея – он массовик-затейник. В парк, на аттракционы, в зоопарк, в аквапарк, на секции, на дачу, в лес по грибы, в деревню к бабушке – простыми прогулками семья не ограничивается.

– Сергей, а кого хотели больше, сына или дочку?

– Обоих! Они у меня есть оба, и я очень счастлив. А вообще, какая разница, когда ты видишь маленького человека, которого сам породил, то сразу забываешь, какого он пола. Главное – это мое, моя радость!

– Как-то угадывали пол детей? Говорят, есть много ритуалов и примет.

– Нет смысла нацеливаться на определенный пол. Если решились на ребенка, то мечтать стоит только о здоровом. Правда, мы с женой мечтали еще, чтобы малыши были веселые, красивые и умные. Нам повезло, так и получилось.

– Это точно. Во сколько лет вы стали отцом?

– Сын родился, когда мне было 32 года, а дочка родилась в 36.

– Сергей, обычно родители мечтают дать своим детям то, чего им самим не хватало в детстве. У вас так?

– Своим детям я дал больше свободы, чем было в моем детстве. Если мы, например, собрались на дачу, а сын пожелал остаться дома у компьютера, значит, для него это на данный момент интереснее. Но часто удается заинтересовать его чем-то вроде шашлыка или бассейна, и вот он уже самый первый в машине.

– Видимо, так же вы и с другими увлечениями детей поступаете? Разрешаете попробовать все?

– Да, конечно. Когда ребенок приходит и говорит, что хочет танцевать, мы находим лучшую танцевальную секцию. А через неделю занятий он уже хочет на карате. Мы соглашаемся. Ведь это здорово – дети ищут себя! И мы, родители, можем им в этом помочь, поддерживая и направляя.

– Здорово, мне бы так в детстве! Ходила на некоторые секции из-под палки. Вы – прогрессивные родители.

– Да, ребенку нужно научиться выбирать и обосновывать свой выбор – почему хочу или почему не хочу. Тогда он вырастет свободным и инициативным.

– Сразу видно, что вы интересуетесь и любите своих детей. Что для вас любовь?

Семья Логиновых Фото: Наталья Лапшина

– Любить – это делать жизнь любимых людей комфортнее, приятнее, ярче, интереснее. И когда это делает каждый член семьи в отношении остальных, тогда будет гармония.

– Дети в ответ делают приятное?

– Да, на все праздники мы получаем рисованные открытки. Сын постарше, уже имеет свои накопления, он нумизмат. Покупает небольшие сувениры на праздники.

– Сергей, что бы вы хотели сказать всем родителям? Может, совет какой-то дать?

– Дети должны чувствовать, что мама и папа априори на их стороне. На пути ваших детей встретятся толпы тех, кто попытается испортить жизнь, будут заставлять делать и говорить то, чего они не хотят. Постарайтесь быть теми, кто этого не делает, кто всегда поддержит и выслушает.

– Сейчас многие молодые пары подолгу живут для себя и не спешат обзаводиться детьми. Как вы к этому относитесь?

– Правильно делают. Ребенок – это большая ответственность. Ложитесь спать под утро, ешьте вредную еду. Потом будет поздно, ведь вы должны быть примером. Наслаждайтесь одиночеством, как следует отдохните, чтобы к моменту появления нового человека в вашей жизни быть физически и морально готовым к этому событию.

– Прямо «Вредные советы» Григория Остера.

– Это, наоборот, полезные советы морально здорового отца. Переезжайте, ищите себя и свое место. Без детей мы гораздо свободнее.

– Может, у вас есть пожелания для будущих отцов?

– Ну, наверное, стоит сказать о том, что беременность необходимо планировать заранее. Вы же хотите иметь здорового малыша, а для этого необходимо самому окунуться в здоровый образ жизни. Избегайте стрессов, больше спорта и активности. Алкоголю – нет. Курение тоже по возможности сократить. Знаю, что некоторые пары специально уезжали в горы подышать, оздоровиться. Только в этом случае можно максимально вложить в здоровое будущее ребенка.

– Сколько ограничений. Наверное, не каждый готов жертвовать своей свободой.

– Главное – понимать, что ребенок – это не только ответственность. Вы найдете в его лице нового друга, близкого человека, чьи руки всегда обнимут.

Хочется пожелать семье Логиновых оставаться такими же дружными, веселыми и счастливыми. А всех отцов поздравить с поистине важным праздником. Ведь быть отцом – это не только родить, но еще и правильно воспитать.

Папины дочки: накануне Дня отца сотрудник УФСИН в Бийске рассказал о семье

10:14, 16.10.2021 1162

Бийский рабочий