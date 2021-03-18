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Алтайский край

Бийск: Климат меняется: в Алтайском крае обнаружили теплолюбивых бабочек

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

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По мнению энтомологов Алтайского государственного университета, их появление говорит о происходящих изменениях климата.

Алтайские энтомологи впервые в Сибири обнаружили теплолюбивый вид бабочек – «ленточницу Елену», ранее замеченную только на востоке Евразии. Ее появление в регионах Сибири говорит о происходящих изменениях климата, в частности — о потеплении.

— В последние годы мы видим, что биологические объекты, которые встречались только в отдельных регионах Азии, были распространены в Европе, начинают продвигаться на север. Теплолюбивые виды насекомых, которые находились в более лучших климатических условиях, начинают двигаться в регионы, где условия для них раньше не были приемлемыми. Новая находка, бабочка-ленточница, которая ранее была распространена на востоке страны, в Хабаровском, Приморском краях, найдена впервые в Сибири. Это говорит о том, что климат стал теплее, — рассказал профессор кафедры экологи, биохимии и биотехнологии АлтГУ Роман Яковлев.

Он отметил, что теплолюбивые виды насекомых начинают проникать в Сибирь с территорий с более теплым климатом, где они традиционно обитали.

— Экспансия насекомых происходит из-за поиска новых территорий для распространения, в Сибири бабочкам становится комфортнее. Нельзя однозначно сказать благоприятный ли это процесс, так как сложно спрогнозировать, кто ещё зайдет на территорию Сибири. Ленточница — нейтральный вид, но могут зайти и среднеазиатские саранчовые виды, которые уничтожают посевы и наносят ущерб. Появились также богомолы, но их появление скорее положительный фактор — они уничтожают большое количество вредителей. Ленточница — яркий, крупный вид. Ее находка говорит о том, что теплолюбивые виды начинают интенсивно распространяться в Сибирь, — подчеркнул Яковлев.

Он отметил, что в последние годы в Сибири также отметили появление таких новых для территории бабочек как «Адмирал», «Переливница». По словам ученого, фауна таким образом реагирует на глобальные изменения климата.

Климат меняется: в Алтайском крае обнаружили теплолюбивых бабочек 1

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Бийский рабочий

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