Бийск: Клим Холодный: что можно и нельзя делать по приметам 8 декабря

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В церковном календаре это день памяти священномученика Климента, папы Римского, ученика апостола Петра

В православии его почитают как одного из первых христианских проповедников в русских землях. Другие названия праздника: Клим, Климентьев день, День Климента, Клим-морозник. На дворе уже стояли настоящие морозы, оттого Клима и прозвали холодным.

В народе считали, что Климент приводит с собой суровую зиму.

Что нельзя делать на Климентьев день

Нельзя жаловаться на холод и морозы. Дух мороза приходит на землю — ругать и корить его ни в коем случае нельзя. Лучше даже порадоваться тому, как он морозит, щиплет кожу, как трещат деревянные постройки и деревья от мороза, как красиво на улице от снега и инея, как хрустит снег под ногами и так далее. Тот, кто жалуется на морозы — будет болеть, а вот к тому, кто радуется приходу зимних морозов, никакая болезнь не пристанет.

Нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения, разговаривать на повышенных тонах с кем бы то ни было — спокойствие, рассудительность, мудрость станут для вас сегодня лучшими помощниками.

Нельзя вмешиваться в чужие дела — к провалу такого вмешательства.

Не стоит в этот день проявлять бурную активность, повышенную деятельность, брать на себя дополнительные задачи, работу, подработку — спокойная деятельность принесёт намного больший результат.

Что нужно сделать 8 декабря

В этот день матери обращались к святому с просьбой защитить своих чад от грядущих холодов.

В Климентьев день любое важное дело полагалось начинать только натощак. Этот обычай был связан с продолжением молотьбы. Заниматься этой работой на сытый желудок было неудобно, движения становились тяжелыми, скованными. Бабы же на Клима садились прясть у окна — от белого снега в избе становилось светлее.

Для женщин этот день благоприятен в плане рукоделий — шитье, вязание и так далее.

Народные приметы на 8 декабря

Мороз на Клима всадил в зиму стужи клин.

Большие снежные бугры с сильным инеем при промерзшей земле — к хорошему урожаю в следующем году.

Снегопад предвещает дождливое лето в будущем году.

На реке вода выше льда поднялась – к потеплению и дождю.

Если петухи в Климентьев день рано запели, то скоро будет оттепель.

Тридцатиградусные морозы придут в Алтайский край сразу после дождя со снегом

06:01, 07.12.2021 3754

Бийский рабочий