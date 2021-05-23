Бийск: Кинолог рассказал, как правильно отвезти собаку на дачу

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Собака при перевозке в автомобиле должна быть в переноске или пристегнута к ремню безопасности.

Президент российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА «Новости», как правильно перевозить собак в автомобиле и общественном транспорте.

Специалист пояснил, что всегда следует думать об окружающих людях. Поэтому при поездке в автомобиле питомец должен быть в переноске или пристегнут к ремню безопасности, а в общественном транспорте собака должна быть в наморднике и на поводке. Как отметил специалист, перемещение животных всегда регламентируется правилами конкретного перевозчика, с которыми нужно ознакомиться заранее.

— Переноску нужно закрепить в багажнике, либо на заднем сиденье ремнями. В противном случае собаку нужно зафиксировать специальной перестежкой к ремню безопасности. При себе всегда нужно иметь ошейник, поводок, намордник и ветеринарный паспорт, — рассказал Владимир Голубев.

Кинолог отметил, что перед поездками собаку необходимо хорошо выгулять и накормить. Если поездка предстоит длительная, то еду и воду для питомца придется взять с собой в машину и делать небольшие остановки в пути для выгула.

Бийский рабочий