Бийск: Кино на Масленицу: «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова

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Впервые киноленту показали зрителям 20 февраля 1999 года.

Историческая драма режиссера Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» — одна из самых дорогих и масштабных фильмов в истории современного российского кино. В ней сыграли: Никита Михалков, Олег Меньшиков, Джулия Ормонд, Ричард Харрис, Алексей Петренко и другие. Фильм как нельзя лучше подходит для просмотра сегодня – в нем множество сцен посвящено встрече Масленицы и Прощеному воскресенью.

Фильм рассказывает о России времен правления Александра III. «Сибирский цирюльник» — паровая самоходная лесопилка, заказ на производство которой пытается получить в российских государственных органах американский авантюрист Маккрэкен. Для своей поддержки он вызывает в Москву Джейн, чья задача — обворожить генерала Радлова и уговорить его дать согласие на разработку машины. По пути Джейн знакомится с юнкером Андреем Толстым.

Студент — чекист — юнкер

На главную роль — юнкера императорского военного училища Андрея Толстого — Михалков пригласил Олега Меньшикова. Тот снялся в 19 фильмах, но по-настоящему прославился образом Костика в «Покровских воротах» (1982) режиссёра Михаила Козакова. Михалков уже работал с Меньшиковым в фильме «Утомлённые солнцем» (1994): тогда актёр сыграл сотрудника НКВД Митю. За эту роль он получил Государственную премию. На момент съёмок «Цирюльника» Меньшикову, которому требовалось исполнить роль юноши, было уже 38 лет.

Императрица и дочь Сталина

На роль Джейн Мак-Крекен, любовь к которой стала яблоком раздора между юнкером Толстым и генералом Радловым, пригласили американку Джулию Ормонд. Актриса получила известность после картины «Легенды осени» (1994), где сыграла в дуэте с молодым Бредом Питтом. Российская тема была не чужда Джулии: она исполнила роль будущей русской императрицы в телефильме «Молодая Екатерина» (1990) и сыграла дочь Сталина Надежду Аллилуеву в американо-российско-венгерском проекте «Сталин» (1992).

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Растаявшая Масленица

В фильме Никита Михалков использовал приём перемежающихся сцен. Чтобы подчеркнуть контраст, режиссер использовал сходные ситуации, например, атмосферу императорского военного училища в России 1885 года и военной базы в Соединённых Штатах 1905 года.

Кстати, съёмки Масленицы планировались как демонстрация широкой русской культуры: с блинами, каруселями и кулачными боями. Однако погода едва не сорвала планы режиссера. Из-за неожиданной оттепели лёд на Новодевичьем пруду начал таять на глазах. Помогла техника: съёмки продолжались, но прямо ко льду подавался жидкий азот, который не давал ему растаять.

Моцарт и цирюльники

В «Сибирском цирюльнике» много музыки Моцарта, создающей аллюзийные связи с главными героями фильма. Андрей Толстой рассказывает, что они в училище ставят оперу, где он поёт севильского цирюльника. Cын Толстого, Эндрю, следуя родовой памяти, защищает великого Моцарта от невежественного сержанта в далёкой Америке. Однако оперу «Севильский цирюльник», с которой перекликается название фильма, написал отнюдь не Моцарт, а совсем другой композитор — Джоаккино Россини. Опера Моцарта называлась «Свадьба Фигаро», и Фигаро в ней давно выслужился из цирюльников в камердинеры.

В 2000 году фильм был удостоен Государственной премии. В 2014 году должна была выйти телевизионная многосерийная версия «Сибирского цирюльника», однако Никита Михалков сообщил, что коробки с плёнкой загадочно исчезли при перевозке из Парижа в Рим.

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Бийский рабочий