Бийск: Килограмм наркотиков изъяли полицейские Бийска у жителя Светлоозерского • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Килограмм наркотиков изъяли полицейские Бийска у жителя Светлоозерского

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

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Сотрудниками отдела полиции по Бийскому району изъяты наркотические средства растительного происхождения.

В ходе осмотра надворных построек у нигде не работающего, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности жителя села Светлоозерское был обнаружен и изъят пакет с веществом со специфическим запахом. Согласно заключению эксперта сельчанин хранил у себя 944 грамма марихуаны.

Сейчас по данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Полицейские выясняют, откуда у мужчины наркотик, и для каких целей он предназначался.

Следствие продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении.

Килограмм наркотиков изъяли полицейские Бийска у жителя Светлоозерского 1

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Бийский рабочий

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