Бийск: Казанская осенняя. Что можно и нельзя делать по приметам 4 ноября

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Народный праздник Казанская осенняя отмечают 4 ноября

В церковном календаре на этот день (начиная с 1649 года) установлено празднование в честь Казанской иконы Божией Матери, в знак благодарности чудотворному образу за избавление Москвы и всея России в 1612 году от поляков.

Праздник в честь Казанской иконы Божией Матери всегда был важной датой. Он считался своего рода рубежом между осенью и настоящей зимой. С этого дня ждали наступления морозов. О том, каковы они будут, судили по приметам. Если осенью снимали хороший урожай, то готовились к суровой зиме. Если же на Казанскую пойдет дождь, то ожидали скорого наступления зимы.

Казанская осенняя – время расчетов за выполненные строительные работы. Этот день являлся последним, когда хозяева могли рассчитаться со всеми рабочими: малярами, плотниками, штукатурами, каменщиками, простыми наемниками и другими. Мужики возвращались домой с деньгами, где их ждали жены и накрытые столы, ломившиеся от яств и пива.

Традиционно в этот день проветривали подвал, подпаливали можжевельник и окуривали им данное помещение. Делалось это с целью сохранения запасов: чтобы они не гнили и не заканчивались.

К празднику Казанской иконы приурочивали свадьбы. «Кто на Казанской женится, тот счастлив будет», — верили люди.

Народные приметы на 4 ноября:

Если урожай был богат, то зима будет очень холодной.

Если на Казанскую осеннюю стоит ясный день, то вскоре наступит холод, а если туман – тепло.

Если 4 ноября стоит ясный день, то вскоре наступит холод, а если туман – тепло.

Если этот день прошел без дождя, то следующий год будет трудным.

С Казанской тепло морозу не указ.

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14:45, 03.11.2021 1717

Бийский рабочий