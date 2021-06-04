Бийск: Категории получателей социальной выплаты для «родителей-одиночек» расширят

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Подробностями ее оформления и критериев оценки получателей на совещании Правительства поделилась Татьяна Голикова

Напомним, что с 1 июля 2021 года в России начнутся выплаты родителям детей в возрасте от 8 до 17 лет. Семья, которая может рассчитывать на пособие, должна соответствовать ряду условий. В ней должен быть единственный родитель (второй умер, пропал без вести, не был вписан в свидетельство о рождении). Или если родители разведены и алименты назначены судебным решением, но семья их по каким-либо причинам не получает. Либо если такие семьи признаны нуждающимися или остаются таковыми после получения алиментов.

Если в такой семье несколько детей, выплаты будут производиться на каждого. Татьяна Голикова, заместитель Председателя Правительства, попросила внести важную «доработку» в закон, и добавить к категории «одиночек» опекунов тех детей, что потеряли обоих родителей:

– В соответствии с поручением Президента, выплата распространяется на детей, которые проживают в малообеспеченных семьях с единственным родителем. Таких детей, которых воспитывают единственные родители, насчитывается 767 тысяч. Но среди них есть ещё 70 тысяч, у которых умерли оба родителя и которых воспитывают опекуны или близкие родственники. В поручении сейчас этой категории нет, но мы хотели бы также отнести ее к получателям выплаты, поскольку они ещё более нуждающиеся.

Уже известно, что размер выплат составит половину прожиточного минимума на ребёнка, примерно 6310 рублей.

– Мы предполагаем, что на эти цели в 2021 году будет направлено 45,5 миллиарда рублей и потом, в 2022 и 2023 годах, более 90 миллиардов рублей. Всего мы предполагаем, что такую выплату получит 1,2 миллиона детей, – заключила Голикова.

Для назначения первой социальной выплаты в России будут использоваться сведения о вынесенных решениях судов по назначению алиментов, и выплачиваться они будут по принципу казначейства. То есть родитель должен заполнить данные на портале Госуслуг, а вся необходимая информация будет получена в результате межведомственного взаимодействия.

– Есть одно беспокойство, что такой информационный обмен может не быть реализован в нормативные сроки с судебными органами и мировыми судьями, поскольку мы не можем им регламентно установить сроки. Поэтому, нужно отработать механизм взаимодействия с Пенсионным фондом по обмену такой информацией, иначе будут задержки в получении и назначении пособий, – отметили в правительстве.

На данный момент, вся нормативная база сформирована, и «не будет каких-то неожиданностей и рисков».

Дадут, но не всем: кому точно будут выплачивать пособия на детей от 8 до 17 лет

16:16, 29.05.2021 75384

Бийский рабочий