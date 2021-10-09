Бийск: Картофель, бензин и одежда: что сильнее всего подорожает в России к концу года

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К концу 2021 года больше всего увеличатся цены на непродовольственные товары, говорят экономисты Минэкономразвития

К концу года сильнее всего вырастут цены на непродовольственные товары — инфляция в этом секторе составит 7,2%, что станет рекордом с 2015-го, сообщают «Известия». На втором месте окажутся продовольственные товары без учета овощей и фруктов — в декабре цены на них увеличатся на 6,6%.

На 5,3% подорожает продовольствие в целом, а самый скромный рост продемонстрируют тарифы ЖКХ — на 3,8%.

В категории непродовольственных товаров инфляция сильнее всего ударит по стройматериалам, табачным изделиям и автомобилям. Экономисты считают, что властям стоит сконцентрироваться на борьбе с монополиями и адресной помощи малоимущим.

Цены на одежду и обувь в этом году вырастут на 3–8%. Это вызвано тем, что многие производители работают по предзаказам, которые уже оплачены и даже отгружены, пояснила она.

Картофель в России подорожает еще больше с ноября 2021 года – такой прогноз сделал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов, пишет «Прайм».

— С ноября может возобновиться рост цен более высокими темпами по сравнению с сентябрем, который будет иметь более устойчивый тренд в длительный период, — отмечает он.

Во-первых, наблюдается необратимое сокращение посевных площадей под выращивание картофеля по причине растущей привлекательности производства зерна: к 2021 году доля посевных площадей под картофель сократилась почти в 2,5 раза по сравнению с 2000 годом.

Во-вторых, быстрыми темпами сокращается доля населения, занятого овощеводством, что отрицательно сказывается на балансе внутренних ресурсов картофеля в стране. Эти потери не возобновляются сельскохозяйственными организациями.

В-третьих, в отличие от промышленной переработки в продажах свежего картофеля в розничной торговле увеличивается доля импортируемой продукции, особенно – ранних и столовых сортов картофеля, хотя доля импортного картофеля в общем балансе ресурсов не превышает 3,3%.

Тема недели: алтайскую картошку вывозят из региона фурами, а цена выросла вдвое

18:32, 03.10.2021 8424

Бийский рабочий