Бийск: Калина пареная да облепиховый сок: что продают на рынках Бийска осенью

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Летом продавцов было больше, а ассортимент овощей и фруктов – гораздо шире

Огороды и дачи для бийских пенсионеров являются хорошей подмогой к небольшой пенсии. Летом продают все свежее: помидоры, огурцы, перец, разнообразную зелень. Потом на самодельных деревянных прилавках появляется свежая капуста, молодой картофель. Сэкономить, покупая всю эту продукцию, вряд ли получится. «Бабушки с базара» также поднимают цены. Но покупатели, по крайней мере, уверены – это все «для себя садили и излишки продают», и более полезно, чем из магазинов.

Другой вопрос, когда эти нераспроданные излишки в конце концов маринуют, солят, варят и парят. И в дальнейшем, также готовят к продаже, но уже в банках. Цена в таком случае гораздо выше.

Бабушки продают продукцию в новой пластиковой таре Фото: Анна Сабанова

Учитывается стоимость ингредиентов, временные затраты. Не все бийчане готовы со спокойной душой покупать заготовки от бабушек. В большинстве своем, из-за того, что не уверены в качественном их исполнении. Другие же говорят о вкусе: например, грибы могут быть замаринованы правильно, но совсем по-другому.

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Кто-то любит соленые помидорки послаще, кто-то покислее. И оттенки «чужих» вкусов могут впредь отвадить от покупки подобных заготовок, даже от качественно закрученной баночки соленья. И все же рынки Бийска не пустуют. Хотя время от времени, продавцов гоняют с насиженный мест. Бабушки тащат на тачках, а кто на машине вновь подвозит да раскладывает продукцию.

– У меня есть калина пареная, для пирогов очень хороша. От давления помогает, с сосудами, – показывает красиво расставленные пластиковые баночки одна пенсионерка. Она использует только пластиковую посуду, все стерилизует. И все–таки, появляться на фото отказывается – раньше работала учителем, стесняется, что узнают бывшие ученики.

Но заготовкам бабушки позавидовал бы любой производитель: есть облепиховый сок. О его пользе в Алтайском крае и говорить-то не стоит. Просто кладезь витаминов, любому лимону фору даст.

– Я его на соковыжималке давлю, потом до кипения довожу. Года три можно хранить в холодильнике или погребе. И он не замерзает!

Маринованную капусту со свеклой тоже берут хорошо. Она есть и крупно и мелко порубленная. Свекла в этой комбинации и как натуральный краситель, и как полезная добавка ко вкусу. Густое яблочное повидло плотно закупорено – его продавец тоже советует «в пироги». Оно не растечется, и сделано из натуральных яблочек.

Лучше любых конфет — ложка домашнего варенья Фото: Анна Сабанова

Свежие ранетки также есть в продаже. Из зелени – щавель. Конечно, его можно, размешав с сахаром, сделать пирожковой начинкой, но есть блюда гораздо полезнее. О прошедшем лете напомнит суп, сваренный со щавелем: в кипяток добавляют всю возможную зелень, щавель, картофель и одно сырое яйцо.

Последняя доступная на базаре зелень: щавель Фото: Анна Сабанова

Тому, кто хочет остренького – по нраву придется «хреновина» (хрен и помидоры). Ее свежесть легко определить, присмотревшись, чтобы состав не был забродившим. Сало местные делают, в основном, с чесноком. Которого совсем не жалеют.

С осторожностью стоит отнестись к покупке грибов, тут уж «пан или пропал». Слишком много подводных камней: не те грибы засолены, не так или недостаточно.

Все свои заготовки хозяйка продает по 150 рублей, а за лечо еще меньше – 120 рублей.

Также в продаже подтопольники: маленькие, хорошие. Где такие собрали, продавцы отвечают загадочно: «в лесу».

– Капусту мы разрезаем, чтобы показать, какая она хорошая. В магазине она черная, – объясняют корреспонденту «БР» наличие «располовиненных» овощей.

Подтопольники должны быть не крупные и чистые Фото: Анна Сабанова

Половинки берут и правда, охотнее, по весу легче, чем огромный кочан.

На подмогу слабому иммунитету продают редьку и свеклу, тыкву, бруснику и клюкву.

Условно съедобные: бийчане собирают, продают и покупают подтопольники

15:07, 07.10.2021 26006

Бийский рабочий