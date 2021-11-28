Бийск: Календарь питания Рождественского поста 2021-2022: что можно и нельзя
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Рождественский пост готовит верующих к светлому празднику Рождества Христова
Рождественский пост в 2021 году начинается 28 ноября, а завершится лишь в канун Великого Рождества Христова — 6 января. Пост длится 40 дней и именуется в Церковном уставе Четыредесятницей. Его называют также Филипповым постом, потому что начинается он после 27 ноября — дня памяти святого апостола Филиппа.
Верующие в Рождественский пост, как и в любой другой пост в церковном календаре, воздерживаются от скоромной пищи, отказываются от вредных привычек, страстей и грешных мыслей.
Что можно или нельзя есть в Рождественский пост
Рождественский пост не такой строгий, как Великий и Успенский — во время поста нельзя есть мясные и молочные продукты, но можно — рыбу.
Верующие, соблюдающие Рождественский пост, могут разнообразить свое питание овощами, фруктами, грибами, зеленью, ягодами, сухарями, кашами, орехами, сухофруктами, семечками, медом и другими продуктами. В определенные дни можно также есть рыбу и морепродукты.
В Рождественский пост можно есть сырые, вареные, тушеные, запеченные блюда. В меню можно включить различные соленья, салаты, консервированные овощи и фрукты, супы, рагу, вареники, запеканки, пироги и другую постную выпечку, а также соки, морсы, чай и кисели.Рождественский пост Фото: pixabay.com
Календарь питания в Рождественский пост 2021-2022
28 ноября – 19 декабря
Понедельник: горячая растительная еда без использования растительного масла;
Вторник, четверг, суббота, воскресенье: термически обработанная растительная пища (готовить её можно с использованием растительного масла), рыба;
Среда, пятница: сухоядение. Кушается только «сырая» пища, которая не прошла предварительную термообработку. Допускаются овощи, грибы, орехи, фрукты и мёд;
4 декабря — дата празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы. В честь праздника Церковь разрешает включить в постный рацион небольшое количество рыбы и красного вина.
20 декабря – 1 января (включительно)
Понедельник: растительные продукты, прошедшие тепловую обработку (без использования растительного масла);
Вторник, четверг: растительная, термически обработанная пища (с использованием растительного масла);
Среда, пятница: сухоядение;
Суббота: растительная, термически обработанная пища (с использованием растительного масла); рыба;
1 января: можно употребить немного вина.
2 — 6 января
Предпразднества Рождества Христова — наиболее строгая часть поста.
Понедельник, среда и пятница — сухоядение;
Во вторник и четверг — растительные продукты, прошедшие термическую обработку (без использования растительного масла);
Все выходные дни — растительные продукты, прошедшие термическую обработку (с использованием масла на растительной основе).
6 января – Сочельник
Последний день Рождественского поста называют Сочельник. В этот день запрещается принимать пищу до появления на небе первой звезды, после чего принято есть сочиво – это постное блюдо, которое чаще всего готовится из пшеницы или риса с медом и фруктами. Отсюда и название этого дня.
Что еще нельзя делать в Рождественский пост
Пост – это время молитв и покаяния, без которых пост – просто диета. Поэтому, в Рождественский, как и в любой другой пост, нельзя устраивать веселые застолья и напиваться.
- Нельзя также раздражаться, ссориться, обижать родных и близких, совершать любые другие поступки, которые разрушают мир между людьми.
- В Рождественский пост по субботам и воскресеньям, а также в церковные праздники можно выпить до 200 граммов вина или примерно 400 граммов пива.
- Свадебные торжества нужно планировать или до начала Рождественского поста, или после Рождества Христова, так как венчаться во время поста нельзя.
- Для проведения светских праздничных мероприятий, в том числе и регистрации брака в ЗАГСе, церковь советует выбрать по календарю более уместное для веселья время.
Когда в 2021 году начнется Рождественский пост и что он разрешает и запрещает
06:32, 16.11.2021 1315