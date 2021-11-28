Бийск: Календарь питания Рождественского поста 2021-2022: что можно и нельзя

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Рождественский пост готовит верующих к светлому празднику Рождества Христова

Рождественский пост в 2021 году начинается 28 ноября, а завершится лишь в канун Великого Рождества Христова — 6 января. Пост длится 40 дней и именуется в Церковном уставе Четыредесятницей. Его называют также Филипповым постом, потому что начинается он после 27 ноября — дня памяти святого апостола Филиппа.

Верующие в Рождественский пост, как и в любой другой пост в церковном календаре, воздерживаются от скоромной пищи, отказываются от вредных привычек, страстей и грешных мыслей.

Что можно или нельзя есть в Рождественский пост

Рождественский пост не такой строгий, как Великий и Успенский — во время поста нельзя есть мясные и молочные продукты, но можно — рыбу.

Верующие, соблюдающие Рождественский пост, могут разнообразить свое питание овощами, фруктами, грибами, зеленью, ягодами, сухарями, кашами, орехами, сухофруктами, семечками, медом и другими продуктами. В определенные дни можно также есть рыбу и морепродукты.

В Рождественский пост можно есть сырые, вареные, тушеные, запеченные блюда. В меню можно включить различные соленья, салаты, консервированные овощи и фрукты, супы, рагу, вареники, запеканки, пироги и другую постную выпечку, а также соки, морсы, чай и кисели.

Календарь питания в Рождественский пост 2021-2022

28 ноября – 19 декабря

Рождественский пост Фото: pixabay.com

Понедельник: горячая растительная еда без использования растительного масла;

Вторник, четверг, суббота, воскресенье: термически обработанная растительная пища (готовить её можно с использованием растительного масла), рыба;

Среда, пятница: сухоядение. Кушается только «сырая» пища, которая не прошла предварительную термообработку. Допускаются овощи, грибы, орехи, фрукты и мёд;

4 декабря — дата празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы. В честь праздника Церковь разрешает включить в постный рацион небольшое количество рыбы и красного вина.

20 декабря – 1 января (включительно)

Понедельник: растительные продукты, прошедшие тепловую обработку (без использования растительного масла);

Вторник, четверг: растительная, термически обработанная пища (с использованием растительного масла);

Среда, пятница: сухоядение;

Суббота: растительная, термически обработанная пища (с использованием растительного масла); рыба;

1 января: можно употребить немного вина.

2 — 6 января

Предпразднества Рождества Христова — наиболее строгая часть поста.

Понедельник, среда и пятница — сухоядение;

Во вторник и четверг — растительные продукты, прошедшие термическую обработку (без использования растительного масла);

Все выходные дни — растительные продукты, прошедшие термическую обработку (с использованием масла на растительной основе).

6 января – Сочельник

Последний день Рождественского поста называют Сочельник. В этот день запрещается принимать пищу до появления на небе первой звезды, после чего принято есть сочиво – это постное блюдо, которое чаще всего готовится из пшеницы или риса с медом и фруктами. Отсюда и название этого дня.

Что еще нельзя делать в Рождественский пост

Пост – это время молитв и покаяния, без которых пост – просто диета. Поэтому, в Рождественский, как и в любой другой пост, нельзя устраивать веселые застолья и напиваться.

Нельзя также раздражаться, ссориться, обижать родных и близких, совершать любые другие поступки, которые разрушают мир между людьми.

В Рождественский пост по субботам и воскресеньям, а также в церковные праздники можно выпить до 200 граммов вина или примерно 400 граммов пива.

Свадебные торжества нужно планировать или до начала Рождественского поста, или после Рождества Христова, так как венчаться во время поста нельзя.

Для проведения светских праздничных мероприятий, в том числе и регистрации брака в ЗАГСе, церковь советует выбрать по календарю более уместное для веселья время.

Когда в 2021 году начнется Рождественский пост и что он разрешает и запрещает

06:32, 16.11.2021 1315

Бийский рабочий