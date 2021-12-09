Бийск: Как почистить плитку

0

Грязь, мыльная пена и случайные разливы не исчезнут само по себе. Однако их можно легко очистить, выполнив следующие простые шаги

Однажды кто-нибудь изобретет самоочищающуюся плитку. А пока что нам нужно делать очистку самостоятельно, чтобы наша керамическая плитка или керамогранит блестели как новые.

Как чистить керамогранит и керамическую плитку

Керамогранит и керамическая плитка известны тем, что являются одними из (если не наиболее) прочных, не требующими особого ухода и легко моющимися материалами, доступными для душевых, напольных покрытий и фартуков. К сожалению, «низкие эксплуатационные расходы» не означают «отсутствие обслуживая». Грязь, мыльная пена и случайные разливы не исчезнут само по себе. Однако их можно легко очистить, выполнив следующие простые шаги.

Очистите участок от сухой грязи с помощью метлы, швабры для пыли или пылесоса. Вы должны делать это часто между чистками, но особенно важно делать это прямо перед добавлением воды или очистителя. В противном случае любая грязь, которая может быть на поверхности вашей плитки, попадет прямо к линиям затирки, где с большей вероятностью прилипнет и превратится в пятно. Вымойте грязный участок теплой мыльной водой. Используя чистую неабразивную щетку, губку или швабру, аккуратно удалите грязь, мыльную пену или остатки, которые могут прилипать к поверхности плитки или линиям затирки. Промойте чистой водой, чтобы удалить оставшуюся грязь или остатки чистящего средства. Если вы чистите регулярно, вы, вероятно, можете сразу перейти к пятому шагу. Используйте чистящее средство, специально разработанное для защиты плитки и раствора, чтобы удалить все, с чем не удалось справиться на предыдущих этапах. На рынке есть множество безопасных и эффективных чистящих средств. Выберите тот, который лучше всего подходит для вашей ситуации, и просто следуйте инструкциям на бутылке. Держитесь подальше от участков, которые еще не высохли, чтобы свежая грязь не прилипла к влажной поверхности.

Рекомендации по обслуживанию

Теперь, когда ваша плитка свежая и чистая, следуйте этим рекомендациям по уходу, чтобы сохранить ее в таком состоянии дольше.

Следите за тем, чтобы было как можно меньше пыли и мусора. Подметание не только является хорошей практикой, но и предотвращает появление царапин, пятен и износа со временем.

Немедленно вытирайте на сухо любые подтеки, чтобы свести к минимуму окрашивание и обесцвечивание. Даже если ваша плитка непроницаема, помните, что затирка очень пористая и поэтому очень чувствительна к появлению пятен.

Держитесь подальше от чистящих средств, которые не предназначены специально для защиты плитки и раствора. Вредные химические вещества, в том числе отбеливатель и нашатырный спирт, кислотные или щелочные очистители и абразивные очистители, удалят с затирки герметик и со временем разрушат его.

Будьте осторожны с домашними средствами, такими как уксус и лимонный сок, которые очень кислые. Они могут быть безопасными для человека, но все же могут повредить раствор.

Не используйте абразивные чистящие средства. Они могут удалить раствор и поцарапать плитку.

Если сомневаетесь, спросите профессионала.

Бийский рабочий