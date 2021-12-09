Бийск: Как получить квалифицированную поддержку опытных юристов

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Каждому руководителю абсолютно точно известно, что без юриста на предприятии не обойтись

Помощь этого специалиста потребуется и на этапе открытия бизнеса, и во время сдачи периодической отчетности, и для решения любых вопросов, касающихся налогового, трудового права или какой-либо другой его отрасли.

Некоторые предприниматели предпочитают взять в штат такого сотрудника, но сталкиваются с тем, что один человек не всегда может самостоятельно справиться с появляющимися проблемами. Помочь в таких ситуациях могут опытные юридические компании, которые предлагают свои услуги на аутсорсе.

Чем выгодно сотрудничество с приглашенным юристом

Юридическое сопровождение компании позволяет избежать множества проблем:

сэкономить на зарплатах штатных сотрудников и отчислениях в налоговую;

защитить свою фирму от непрофессиональных действий, ошибок, связанных с незнанием изменений в законодательстве;

получить ответ из любой отрасли права, что не может предоставить один юрист, находящийся в штате.

При росте объемов задач каждый руководитель имеет возможность расширить пакет правовых услуг. Кроме того, обратившись к юристам, предприятие имеет право выбрать команду тех специалистов, к которым есть доверие. Надежные юридические организации имеют большой опыт взаимодействия с клиентами, что позволяет им предлагать правильные, конкурентоспособные решения. Несомненно, сотрудничество базируется на принципах конфиденциальности.

Какие услуги могут предложить юристы на аутсорсе

Объем оказываемой помощи в решении тех или иных правовых вопросов может существенно отличаться в зависимости от пожеланий клиента. В юридическое сопровождение входят:

проведение консультаций, в т. ч. ознакомление с нюансами действующего законодательства;

участие в переговорах на разных уровнях;

подготовка документации и сопровождение процедуры создания организации, ее реорганизации, слияния или банкротства;

разработка договоров и другой документации;

представление интересов клиента в суде, перед контролирующими органами во время проведения различного рода проверок.

Выбрав один из пакетов комплексного юридического обслуживания, организация получает гарантированную правовую поддержку своей деятельности.

Как выбрать юридическую компанию

Избежать проблем можно только в том случае, если договор о партнерстве заключен с надежной компанией. Об ответственном подходе юристов будут свидетельствовать:

большой практический опыт;

наличие судебной практики. В портфолио фирмы должны быть выигранные дела, иначе для вас такое сотрудничество может оказаться слишком рискованным;

возможность выбрать вариант юридического сопровождения;

наличие специализированного опыта в различных областях права у юристов, находящихся в штате.

Примером такой компании является FLC (ООО Full Legal Consulting). Ее сотрудники специализируются на различных областях права — в области внешнеэкономической деятельности, в решении вопросов, связанных с соблюдением налогового законодательства, кадрового учета, корпоративного права.

Абонентское юридическое обслуживание от FLC — это гарантия качественного решения всех спорных вопросов. Клиент может на предварительной консультации обсудить объем получения правовой помощи, выбрать пакетное предложение, которое больше всего соответствует его ожиданиям и потребностям. Full Legal Consulting поможет оптимизировать бизнес, предоставит квалифицированную поддержку четко в оговоренные сроки и с соблюдением полной конфиденциальности.

Бийский рабочий