Бийск: Как открыть парикмахерскую с нуля: с чего начать

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Парикмахерская – как открыть свой бизнес

Парикмахерский бизнес – это прибыльно, стабильно востребовано и интересно. Если вы решили заняться бизнесом, тогда открытие парикмахерской – отличный вариант.

Парикмахерские и салоны красоты даже в экономический кризис работают хорошо. Первое заведение отличается от второго предоставляемыми услугами. Так, салон красоты – более широкое понятие, где оказывают также услуги ногтевого сервиса, косметологии и т.п.

Если вы найдете умелых парикмахеров, прибыль от бизнеса будет постоянно. Без сомнений, при открытии парикмахерской, следует уделить внимание, прежде всего, юридическим аспектам (регистрация и т.д.). Кроме этого, необходимо учитывать следующие тонкости:

Изучите спрос на парикмахерскую в том районе, где вы планируете её открытие. Также следует промониторить конкурентов, цены на их услуги. Если возле вас будет слишком много парикмахерских, то клиентов вам будет найти трудно. Рынок парикмахерских услуг переполнен предложениями, поэтому привлечь клиентов к себе будет практически нереально. Как правило, каждый человек отдает предпочтение «своему» мастеру и менять его не хочет. В таком случае, открывайте парикмахерскую в том месте, где рядом нет конкурентов.

Определитесь с предлагаемыми услугами и их ценами. Важна концепция заведения – эконом-класс, средний ценовой сегмент, ВИП-класс. В зависимости от выбранного вида, будет формироваться и расходная часть.

Поймите психологию людей. К примеру, если услуга будет универсальной для всех, тогда лучше разделить женский и мужской залы.

Начинать бизнес следует с подбора помещения. Центр города или окраина – будете только вы решать это вопрос. Стоит понимать, что в центре аренда помещения будет в несколько раз дороже, чем в спальном районе. Соответственно, придется повышать стоимость услуг, что вряд ли на старте понравится клиентам. При оказании качественных и не дорогих парикмахерских услуг, постоянную клиентуру можно «набить» всего за пару месяцев.

Приглашайте на работу мастеров, которые прошли курсы, постоянно повышают свои навыки. Что касается оплаты их труда, то, как правило, это 40% от стоимости услуг.

Теперь самое интересное – стартовые вложения. Конечно же, их размер зависит от множества факторов таких, как: класс парикмахерской, количество мастеров, стоимость аренды помещения (если это будет покупка, тогда расходы на старте вырастут в 2 раза), ремонт помещения, дизайнерский стиль, закупка мебели и профессионального оборудования, расходных материалов и т.д. Приблизительно для запуска парикмахерской придется потратить от 3 000 до 6 000 долларов.

Как сэкономить на старте

Каждый бизнесмен, независимо от сферы деятельности, пытается сэкономить. По крайней мере, экономия важна на старте работы. На первый взгляд, расходные материалы для парикмахерской – это мелочи. На самом деле, они обойдутся в совокупности достаточно дорого.

Чтобы сэкономить на расходниках, приобретайте их у производителя напрямую. Как вариант, sfera.ua. Таким образом, вы обойдете цепочку из посредников, которые делают свою накрутку. Можно также посмотреть, кто делает скидки при оптовых закупках.

Стратегия продвижения парикмахерской

Продвижение и реклама парикмахерской – важная составляющая для привлечения аудитории. Проще говоря, надо сделать так, чтобы люди знали о вашей парикмахерской, выделили для себя выгодные преимущества, приходили именно к вам. Стратегия продвижения бизнеса в парикмахерской сфере выглядит так:

Собственный сайт, его наполнение и продвижение, выведение в ТОП по запросам. В этом вопросе поможет СЕО-специалист.

Добавление адреса парикмахерской на Гугл и Яндекс карты.

Ютуб канал.

Социальные сети (Фэйсбук, Инстаграм и т.д.).

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Бийский рабочий