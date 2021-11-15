ГОРНЯК22 15.11.2021
Алтайский край

Бийск: Как в сказке: Бийск ночью запорошило снегом

Горняк22
11 часов Ago

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Это не первый снег в этом году, но прошлый уже успел растаять

Обещанный в субботу, 13 ноября снегопад добрался до Бийска только ночью. Ложась спать в окне бийчане могли видеть лишь серую улицу, мокрый асфальт и деревья с опавшей листвой. А утром в воскресенье горожан в окнах ждали белоснежные пейзажи. Снег налип на деревья, накрыл белой пеленой, как одеялом, автомобили и лег на дороги.

Насладиться зимней сказкой повезло и тем, кто в субботу долго не спал. Хоровод снежинок пролетал мимо горящих фонарей, на миг становился ярко желтым и вновь улетал в темноту. Огни города на фоне белой пелены светили особенно ярко. А на дорогах появилась снегоуборочная техника, и даже она выглядела в эту ночь как-то сказочно.

Смотрите сами в фоторепортаже Сергея Кулыгина для «БР».

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Завалит снегом: какая погода будет в Бийске на неделе с 15 по 21 ноября

07:10, 14.11.2021 5054

Бийский рабочий

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