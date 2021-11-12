ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Бийск: Как увлекательный аттракцион: известный бийский фотограф о новогодних съемках

Горняк22
20 часов Ago

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Валерия Стригунова поделилась с «БР» профессиональными секретами подготовки к фотосессии

Старые советские студийные снимки не отличались разнообразием, но были практически обязательной программой в каждой семье. Сейчас же на съемку в студии бийчане решаются ближе к большим праздникам. Новый год – один из них.

Валерия Стригунова с 2009 года профессионально занимается фотографией в Бийске и окрестностях: Белокурихе, Горно-Алтайске и других городах. За качеством её работ стоит не только опыт и мастерство, но и умение услышать пожелания клиента. Редакция «БР» попросила Валерию ответить на распространенные вопросы: почему «фотки на телефоне» не заменят профессиональных, и зачем бийчанам вообще нужны новогодние фотосессии.

Где фотографироваться?

– Фотостудий с профессиональным оборудованием в нашем городе не очень много, самые надежные: студия «Пространство Квадрат», «Ева»», «Небо»  и «Небо. Циклорама».

Это пространства, подходящие под широкую специализацию  (от индивидуальной, семейной, свадебной съемки, до съемок больших коллективов). Например, часто теперь снимаем классные альбомы  именно в студиях, или проводим съемки каталогов для местных производителей и магазинов.

«В нашем детстве студии представляли собой небольшие кабинеты, в которых можно было реализовать максимум ростовой классический портрет, теперь же это большие пространства от 40 до 140 квадратов» Залог хорошего снимка - правильно выставленный свет1 Залог хорошего снимка — правильно выставленный свет Фото: @strigunova_photo

В современных фотостудиях самое разнообразное оборудование: от источников импульсного и постоянного света до тоннельных вентиляторов, проекторов, дым-машин, модификаторов света и обширных коллекций фонов. И, конечно же, актуальным сезонным декором. Разнообразное оборудование – это больше для профессионалов, которые при помощи него могут реализовать любой клиентский запрос.

Зачем фотографироваться?

– Запись на выходные дни ноября и декабря идет уже сейчас. Даже, если ваша съемка планируется в выходные декабря, то лучше  выбрать время и записаться. Велика вероятность, что в начале декабря останется только наименее востребованное время в будни до 16 часов.

Хотя семейные съемки я провожу круглый год, но основная их часть приходится на время с ноября по первых недель января. Это период года, когда мы все верим в чудо, и, как никогда, ждем праздника и волшебных событий.

Иногда съёмка в студии единственная возможность сделать хороший семейный снимок2 Иногда съёмка в студии единственная возможность сделать хороший семейный снимок Фото: @strigunova_photo

Украшенные к Новому году студии дают нам возможность ненадолго попасть в сказку и сохранить самые красивые её моменты на фотоснимках.

Как подготовиться к фотосессии?

– Выбрать студию, наиболее импонирующую по дизайну. В плане одежды я всегда рекомендую на съемку брать два контрастных  комплекта: что-то нарядное и что-то уютное, удобное. Девочки могут быть в платьях или юбках и блузах, туфлях. На мальчиках: брюки и пиджаки, или чуть более демократичные джинсы и рубахи и какие-то уютные вещи. Например,  вязаные кофты, лонгсливы, пижамки, другая удобная одежда, чтобы поваляться на пледах под ёлочкой.

В предновогодние дни особенно востребованными становятся съемки в студиях с новогодними декорациями3 В предновогодние дни особенно востребованными становятся съемки в студиях с новогодними декорациями Фото: @strigunova_photo

Наиболее выигрышно смотрится одежда натуральных оттенков: бежевые, коричневые, серые, черные, белые, пастельная палитра. Очень аккуратными следует быть с желтыми и зелеными оттенками, а так же с неоновой палитрой, которая дает некрасивые блики на кожу.

– Всегда старайтесь, чтобы ваш образ завершала подходящая  обувь. У мужчин под темную обувь надеваются только темные носки, достаточной длины. Чтобы между ними и брюками не виднелась кожа ног.

Если кажется, что совсем нечего надеть, то в студиях есть прокат одежды – там вы всегда сможете подобрать что-то для себя.

Почему нужен профессиональный фотограф?

 — Пригласите на съемку профессионального фотографа. Он не только сумеет красиво всех рассадить, подготовить оборудование, но и найдет подход к каждому участнику.

Конечно, важно уметь видеть позу и скорректировать её, но при этом не потерять расслабленность моделей, стать «своим человеком» на время съемки, но не забывать о главной цели клиента: получить красивые, качественные и атмосферные фото в срок.

Опытный фотограф «поймает» хороший кадр даже с непоседой Фото: @strigunova_photo

 «Профессионал от любителя отличается ожидаемым результатом»

Альтернативой студийной съемке всегда является съемка lifestyle в домашних локациях, прогулка в снежном лесу или на улочках старого центра города.

В своем аккаунте в Инстарам Валерия под тегом #позировошная подробно рассказывает о подготовке к разным видам съемки5 В своем аккаунте в Инстарам Валерия под тегом #позировошная подробно рассказывает о подготовке к разным видам съемки Фото: @strigunova_photo

«Новогодние съемки чаще всего объединяют большие семьи. У меня на семейной съемке было одновременно до 21 человека, младшему из которых было всего три недели, а старшему – 92 года».

Пойти на съемку одному или собрать вокруг себя компанию друзей, а может взять с собой только своих домашних любимцев – решать только вам.

«Нет никаких правил, сами съемки это просто интересный аттракцион, опыт получения новых эмоций, которые надолго останутся с вами. Ведь вы будете переживать их каждый раз при просмотре этих кадров». Фотосессия должна обязательно быть в удовольствие6 Фотосессия должна обязательно быть в удовольствие Фото: @strigunova_photo

И последнее: звоните фотографу и разговаривайте с ним. Так вы быстрее всего поймете, будет ли вам комфортно на съемке, сможет ли этот человек закрыть все ваши тревоги о предстоящем событии.  

С наступающими праздниками! И пусть подготовка к фотосессии пройдет без тревог!

Как увлекательный аттракцион: известный бийский фотограф о новогодних съемках7

В период новогодних фотосессий в студиях Бийска уже расписаны все выходные дни

08:18, 11.12.2020 2881

Бийский рабочий

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