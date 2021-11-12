Бийск: Как работают переписчики в частном секторе Бийска

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«Бийское телевидение» подготовило сюжет о том, как перепись проходит в частном секторе Бийска

Всероссийская перепись населения на площадке сайта Госуслуг продлена до 14 ноября. Принять участие в переписи можно и на стационарных участках.

Сложнее всего, как рассказывают сами переписчики, работать с жителями добротных коттеджей, там и заборы высокие, и собаки злые, и звонки не на всех воротах установлены. В целом же люди достаточно активны. Общение с переписчиком занимает не более 5 минут. Кто-то, не дожидаясь звонка в ворота, сам выходит к оперативной машине, которая затем движется дальше по улицам и переулкам.

Среди наиболее частых вопросов, которые задают переписчиком сами бийчане — почему на символике указан 2020 год? Все просто, перепись была запланирована именно на 2020-й, но из-за пандемии ее проведение перенесли. Тянуть сбор данных дальше некуда — стране, региону и городу надо развиваться. Для этого и нужна статистика.

Бийчан призывают активнее участвовать в переписи населения

14:10, 03.11.2021 1041

Бийский рабочий