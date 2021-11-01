Бийск: Как россияне проводят «ковидные» выходные. Коротко о ситуации на 1 ноября
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В нерабочие дни россияне стали больше интересоваться услугами парикмахеров, мастеров маникюра и шиномонтажников
- В стране выявили 40 993 новых случаев COVID-19 за сутки, сообщил оперативный штаб. Это новый рекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных составляет более 8,5 млн. Всего выздоровели более 7,3 млн человек. Умерли свыше 238 тыс. За сутки зафиксировано 1158 смертей.
- Прививка от коронавируса может улучшить состояние при постковидном синдроме за счет дополнительного усиления иммунитета, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Однако экспериментально это не подтверждено и вопрос стоит изучить лучше, подчеркнул он.
- В России в октябре впервые за пандемию выявили больше миллиона заболевших ковидом — подсчеты ТАСС.
- Регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ВОЗ и Евросоюзе задерживается из-за «конкуренции за денежные потоки» и несогласованности российского и европейского законодательства по проверке препаратов, считает Гинцбург.
- Роспотребнадзор: симптомами постковидного синдрома при дельта-штамме могут быть повышенная утомляемость, изменение голоса и снижение когнитивных функций. Также возможны длительные воспалительные изменения носоглотки, нарушения памяти и слуха, желудочно-кишечные расстройства, более выраженные поражения легких и сердца, повышение восприимчивости к другим инфекциям.
- Связанные с пандемией ограничения спровоцировали рост числа предложений на сайтах услуг от парикмахеров, мастеров маникюра и шиномонтажников. Как и в предыдущие локдауны, также растет интерес к сервисам обучения и знакомств.
- В преддверии нерабочих дней траты в московских магазинах, торгующих алкогольной продукцией, подскочили на 70%, а федеральные сети зафиксировали рост продаж спиртного на 50–60%, свидетельствуют данные аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex.
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15:14, 31.10.2021 5335