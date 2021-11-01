Бийск: Как работают МФЦ Алтайского края с 30 октября по 7 ноября
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В пресс-службе МФЦ рассказали о графике работы ведомства в праздничные и нерабочие дни ноября
С 30 октября по 7 ноября прием в центрах «Мои документы» Алтайского края ведется только по предварительной записи.
3 ноября — предпраздничный день, прием граждан сокращен на 1 час.
4 и 5 ноября — нерабочие дни.
6 ноября – для филиалов, работающих по субботам, часы приема — с 8 до 17.00.
Ознакомиться с графиком работы центров и офисов «Мои документы» можно на сайте www.mfc22.ru.
7 ноября – выходной день.
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16:46, 09.10.2021 823