Бийск: Как с 30 октября по 7 ноября будут работать детские сады Алтайского края
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В Министерстве образования региона рассказали о режиме работы детских садов в нерабочие дни.
Детские сады в регионе будут работать по тому же режиму работы, что и при локдауне в прошлом году, сообщила начальник отдела общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.
Родителям, которым необходимо, чтобы дети продолжили посещать садик, придется предоставить с места работы подтверждение, что отец и мать будут задействованы на рабочих местах.
— В детских садах будут создаваться дежурные группы, куда можно будет привести ребёнка. Но ещё раз подчёркиваю, что родители должны принести подтверждение с места работы, — пояснила Наталья Полосина.
Школы Алтайского края с 30 октября до 7 ноября включительно уйдут на каникулы.
Стало известно, будут ли в Алтайском крае продлевать школьные каникулы
12:23, 25.10.2021 1489