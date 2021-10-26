Бийск: Как с 30 октября по 7 ноября будут работать детские сады Алтайского края

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В Министерстве образования региона рассказали о режиме работы детских садов в нерабочие дни.

Детские сады в регионе будут работать по тому же режиму работы, что и при локдауне в прошлом году, сообщила начальник отдела общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.

Родителям, которым необходимо, чтобы дети продолжили посещать садик, придется предоставить с места работы подтверждение, что отец и мать будут задействованы на рабочих местах.

— В детских садах будут создаваться дежурные группы, куда можно будет привести ребёнка. Но ещё раз подчёркиваю, что родители должны принести подтверждение с места работы, — пояснила Наталья Полосина.

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12:23, 25.10.2021 1489

Бийский рабочий