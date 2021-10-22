Бийск: Как правильно подготовить пластиковые окна к зиме

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Осенью важно подготовить окна к холодам.

Накануне зимних холодов хозяйки спешат помыть загрязнившееся окна. Однако, в случае с современными пластиковыми окнами, мытье — не единственное, что нужно сделать в ходе подготовки к холодному сезону.

Как правильно помыть пластиковые окна?

В ходе мытья нужно очистить не только стеклопакеты, но и раму, подоконники и откосы. Эту процедуру лучше всего выполнять в теплую и сухую погоду.

При мытье окон лучше использовать специальные чистящие средства, без спирта в составе. Если же вы используете спиртосодержащий состав, следите, чтобы он не попадал на ПВХ и уплотнительную резину. Избегайте жесткие щетки, нельзя мыть стеклопакеты с помощью стиральных порошков. После влажной мойки протрите окна сухой тряпкой.

Оконную раму достаточно протереть теплой мыльной водой с помощью мягкой тряпки. Не используйте щетки, которые могут повредить пластик, так как царапины на окнах копят в себе пыль и грязь.

Подоконник и откосы также можно помыть с помощью тряпки и мыльной воды. Глянцевый пластик рекомендуется мыть специальными составами для сохранения блеска. Обратите внимание на дренажные отверстия, в них в большом количестве скапливаются пыль и песок.

Как отрегулировать окна к холодному сезону?

Зимой важно, что окно плотно прилегало к раме. Это поможет избежать сквозняков и потери тепла. Для этого необходимо перевести окна в зимний режим.

Регулируют режимы с помощью так называемых «цапф», эксцентриков. Они расположены на торцевой стороне окна со стороны ручки. На большинстве окон есть три эксцентрика, расположенных в верхней, средней и нижней части торца. Если риска смотрит на улицу — прижим ослаблен, значит, стоит режим «летний». Если риска смотрит на уплотнитель — створка прижата максимально, окна готовы к зиме.

Зачем смазывать фурнитуру и уплотнитель окон?

Чтобы зимой окно не подвело, необходимо подготовить к холодам и фурнитуру. Нужно тщательно смазать каждый крепежный узел. Очистите внутреннюю часть, а для смазки используйте специальное средством для пластиковых окон или масло для швейных машин.

Уплотнитель пластиковых окон необходимо очистить от загрязнений. При неправильном или несвоевременном уходе он быстро изнашивается. Чтобы предотвратить это в межсезонье смазывайте его средством на силиконовой основе.

Как очистить дренажные отверстия?

Дренажные отверстия окон необходимы для вентиляции оконных блоков и отведения влаги из рамы. Для прочистки отверстий снимите пластиковые колпачки и очистите отверстия теплой водой.

Бийский рабочий