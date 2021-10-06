Бийск: Как селедки в бочке: бийчане недовольны графиком движения автобусов

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Больше всего неудобств испытывают те, кто живет на окраине города или за его пределами

Несмотря на то, что у автобусов и маршруток существует определенный график движения, влиять на который могут пробки или же ДТП, соблюдается он весьма относительно. Так, бийчане не раз отмечали, что автобусы в какой-то момент могут двигаться буквально один за другим, полупустые, а потом в ожидании транспорта приходится стоять и более часа.

– Село Первомайское – большой населенный пункт в Бийском районе, но поставщики транспортных услуг так не считают, – пишут в группе incident_22. – Добраться сюда можно только на 101 маршруте. Приходится часто пользоваться этим маршрутом, и молчать уже нет сил. Автобус ходит по непонятному расписанию: ладно летом, а зимой иногда приходится ждать больше часа! Уберите газели с маршрутов: в самый час-пик обязательно идет эта «консервная банка». Уже на остановке «Дом советов» сесть в этот автобус – настоящая удача!

Пассажиры «консервных банок» утверждают, что проблема обостряется ближе к периферии, где администрация Бийского района «в упор не хочет видеть эту проблему». Водители сами трансформируют расписание, и ожидать транспорт – все равно как в рулетку играть. Кто-то опаздывает на работу, школьники приезжают в школу утром чуть ли не на час раньше, а некоторые считают удачей даже проезд «как селедки в бочке».

– Если с окраины, то привыкай ездить, как селедка в банке. Сколько лет я училась и ездила в центр с Нефтебазы, мало того на двух транспортах! Так еще люди на остановках оставались, а рейс ходил с интервалом 35 минут, – вспоминает бийчанка. – Утром из Заречья уехать – это как квест пройти. . Представляю, что в пригороде творится. – Зато многие говорят о том, что трамваи не нужны. Представляете, если они ходить перестанут, что будет твориться. – Расписание неизвестно кем и как составлялось, но не для простых людей. Приезжают сразу все автобусы в одно время: 101, 103, 10. Друг друга обгоняют, того и гляди убьются. А потом нет ни одного!

Горожане предлагают подключить к работе больше автобусов и меньше маршруток, а также наладить четкое расписание, которое позволит людям планировать свое время. Впереди зима, и простые жалобы на неудобства могут закончиться серьезными обморожениями.

Школы Алтайского края до конца года получат 45 автобусов

10:22, 18.09.2021 516

Бийский рабочий