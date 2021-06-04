Бийск: Какой будет погода в Алтайском крае с 4 по 6 июня

0

Синоптики прогнозируют дожди, грозы и град.

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные в регион придет непогода.

4 июня, пятница

Днем в пятницу температура воздуха составит +19,+24 градуса, по юго-востоку ожидается до +29 градусов. На большей части территории синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами по югу сильные дожди, град.

Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный, 11-16 м/с, местами порывы до 21 м/с, при грозах местами шквалы 25-28 м/с.

Ночью температура опустится до +3,+8 градусов, местами в предгорьях до +13 градусов. На большей части территории кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град. Ветер сменится на северо-западный, 9-14м/с, местами порывы 18-23м/с, при грозах шквалы до 25-28м/с.

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение на 4 и 5 июня

15:35, 03.06.2021 1020

5 июня, суббота

В субботу температура воздуха в крае составит +15,+20 градусов. Ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 18-23 м/с.

Ночью ожидается до +3,+8 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

6 июня, воскресенье

В последний день выходных погода наладится. В регионе потеплеет до +20,+25 градусов. Осадков не ожидается. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Бийский рабочий