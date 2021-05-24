Бийск: Какого числа полнолуние в мае 2021, что можно и нельзя делать в этот день

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Майское полнолуние носит название Цветочная Луна.

В конце мая над Землей взойдет полная Луна в в знаке Стрельца. В этот раз луна окажется близко к Земле, поэтому будет казаться больше и ярче, чем обычно.

Когда наступит полнлуние в мае 2021 года

Согласно лунному календарю, полнолуние придется на конец месяца — 26 мая. В этом месяце оно будет носить название суперлуние, так как луна пройдет довольно близко к Земле и будет выглядеть гораздо больше и ярче.

Также полнолуние в мае носит название Цветочная луна, это связано с весенним периодом. Кроме этого майское полнолуние называют безумным, так как оно оказывает большое влияние на все живое.

Как следует провести день полнолуния — 26 мая 2021 года

День полнолуния в мае отлично подойдет для планирования дел на будущее. Можно выполнять небольшие текущие задачи. Также хорошим решением будет провести денеь отдыхая, при этом важно, чтобы отдых был пассивным и организм отдохнул.

Также этот день хорошо подойдет для обучения. Знания и навыки будут легко усваиваться.

Что нельзя делать в полнолуние — 26 мая 2021 года

День, когда на небо восходит полная луна, категорически не подходит для новых начинаний и больших дел. Не стоит принимать решения по поводу смены места работы, решать вопросы с деньгами. Не советуют планировать на этот день поездки и операции.

Полнолуние очень сильно влияет на эмоциональное состояние людей, поэтому не стоит подчиняться эмоциям, вступать в конфликты и принимать поспешные решения.

В этот день также нежелательно находится одному. Одиночество может перейти в тоску и депрессию.

Бийский рабочий