ГОРНЯК22 19.05.2021
Алтайский край

Бийск: Как в пустыне: 18 мая Бийск накрыла пыльная буря

Горняк22
8 часов Ago

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Ураганный ветер стал причиной пыльной бури

18 мая в Бийске синоптики обещали дождь и грозу. Однако длились они совсем не долго. А на смену немного покапавшему дождику пришел ветер, который поднял в воздух тонны пыли и мелкий песок.

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Публикация от Фёдор (@fedor_metallist)

Порывы ветра оборвали провода в нескольких районах Бийска. В Заречье из-за этого даже встали трамваи. А во дворе на улице Воинов-Интернационалистов дерево упало на автомобиль, сообщают местные жители.

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Публикация от Дром Новости Бийск (@drom_22_biysk)

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Публикация от Дром Новости Бийск (@drom_22_biysk)

Еще сильнее стихия разгулялась за городом. Очевидцами настоящего песчаного апокалипсиса стали те, кто ехал в непогоду по трассе Бийск-Барнаул. Некоторые водители даже остановились и съехали с трассы, чтобы переждать шквалистый ветер.

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Публикация от Инцидент Бийск (@bsk.22.incident)

 

Бийский рабочий

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