Бийск: Как в пустыне: 18 мая Бийск накрыла пыльная буря
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Ураганный ветер стал причиной пыльной бури
18 мая в Бийске синоптики обещали дождь и грозу. Однако длились они совсем не долго. А на смену немного покапавшему дождику пришел ветер, который поднял в воздух тонны пыли и мелкий песок.
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Порывы ветра оборвали провода в нескольких районах Бийска. В Заречье из-за этого даже встали трамваи. А во дворе на улице Воинов-Интернационалистов дерево упало на автомобиль, сообщают местные жители.
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Еще сильнее стихия разгулялась за городом. Очевидцами настоящего песчаного апокалипсиса стали те, кто ехал в непогоду по трассе Бийск-Барнаул. Некоторые водители даже остановились и съехали с трассы, чтобы переждать шквалистый ветер.
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