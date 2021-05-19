Бийск: Как в пустыне: 18 мая Бийск накрыла пыльная буря

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Ураганный ветер стал причиной пыльной бури

18 мая в Бийске синоптики обещали дождь и грозу. Однако длились они совсем не долго. А на смену немного покапавшему дождику пришел ветер, который поднял в воздух тонны пыли и мелкий песок.

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Порывы ветра оборвали провода в нескольких районах Бийска. В Заречье из-за этого даже встали трамваи. А во дворе на улице Воинов-Интернационалистов дерево упало на автомобиль, сообщают местные жители.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дром Новости Бийск (@drom_22_biysk)

Еще сильнее стихия разгулялась за городом. Очевидцами настоящего песчаного апокалипсиса стали те, кто ехал в непогоду по трассе Бийск-Барнаул. Некоторые водители даже остановились и съехали с трассы, чтобы переждать шквалистый ветер.

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Бийский рабочий