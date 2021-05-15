Бийск: Какие премьеры можно посмотреть в кинотеатрах Бийска в выходные 15-16 мая

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Среди новинок кинопроката триллер, ужасы и семейное кино.

Те, кто желает мне смерти 18+

Триллер

В прокате до: 26 мая

Подросток Коннор оказался единственным свидетелем жестокого убийства и теперь скрывается от двух киллеров в диких лесах Монтаны. Вместе с вставшей на его защиту женщиной-спасателем парень бежит от наемников и разбушевавшегося лесного пожара.

В ролях: Джон Бернтал, Эйдан Гиллен, Анджелина Джоли, Николас Холт и другие.

Пила: Спираль 18+

Ужасы

В прокате до: 26 мая

Импульсивный детектив полиции Нью-Йорка Зик Бэнкс всю жизнь пытается вырваться из тени своего отца, прославленного ветерана правоохранительных органов. Однажды Бэнксу и его новому напарнику поручают расследование серии жестоких убийств, которые странным образом напоминают преступления прошлых лет. Так они оказываются в эпицентре зловещей игры, и цена проигрыша в ней — человеческая жизнь.

Кролик Питер 2 6+

Семейная комедия

В прокате до: 26 мая

Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер, героя знаменитой детской книги. Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем, члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.

Бийский рабочий