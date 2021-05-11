Бийск: Как и зачем нужно менять стеклопакеты пластиковых окон

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Заменить степлопакет в пластиковых окнах — задача вполне реальная.

Многие привыкли, что замена окон чаще всего связана с необходимостью перехода от одного материала к другому. Например, старые деревянные окна все чаще заменяют пластиковыми. Однако сейчас, когда окна ПВХ уже давно захватили рынок, может появиться необходимость и в их замене.

Меня полностью всю конструкцию совсем не обязательна. Есть случаи, когда можно обойтись и частичной заменой стеклопакетов или одного стекла.

Чаще всего к такому способу прибегают в случае повреждения стекла. Если разбит двух- или трехкамерный стеклопакет, вполне возможно поменять только поврежденное стекло, чтобы не тратить деньги на полную замену дорогостоящего стеклопакета. Если же повреждено стандартное однокамерное окно — дешевле будет заменить конструкцию полностью.

Также заменить только стеклопакет целесообразно если хозяев не устраивает тепло- и шумоизоляция окон. Основную роль в выполнении этих функций играют как раз стекла. Поэтому практичнее всего заменить стеклопакет и таким образом улучшить характеристику окон.

Кроме того, при длительной эксплуатации стеклопакеты также постепенно утрачивают свои свойства. В этом случае тоже не стоит менять всю конструкцию окна, действенным и бюджетным вариантом будет замена стеклопакета.

Бийский рабочий