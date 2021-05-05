Бийск: Какую пряную зелень и травы можно посадить на даче в мае

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Майская зелень радует душу и помогает организму восстановить силы после зимы.

Витамины прямо с грядки

Никогда не пренебрегайте посадками салата – такая простая в уходе «зеленушка» окажет вашему организму неоценимую витаминную помощь. Зачем его покупать в супермаркете, если можно вырастить самим?

По своему биохимическому составу салат занимает особое место. В его листьях не только есть много витамина С, но и почти вся таблица Менделеева: медь, кальций, йод, кобальт, железо, бор, цинк, молибден, калий.

Сортов салата очень много, отличаются друг от друга они не только формой, но и цветом листьев. Они бывают и желто-красные, и светло-зеленые, фиолетово-красные, ярко-зеленые.

Есть даже специальный сорт «Бутерброд» — великолепный листовой салат раннего созревания. Выращивается в открытом и защищенном грунте. Листья растения светло-зеленые, нежные, хрустящие, с повышенным содержанием витаминов и минеральных солей. Идеально подходит для употребления в свежем виде, приготовления бутербродов и салатов.

Семена салата сеют в открытый грунт ранней весной, как только хорошо прогреется почва. Посадку производят рядами 18-20 см, между семенами оставляют 1-2 см. Чтобы ускорить созревание, первые посевы можно укрыть пленкой. Салат будет украшать ваш стол круглой лето, если сажать его понемногу через каждые 10-20 дней. Всходы салата нужно прореживать, оставляя между растениями 5-7 см. Если вы сеете кочанный салат, то расстояние между растениями должно быть не меньше 20-25 см.

Звезда Средиземноморья

Пряный базилик – основа средиземноморской кухни. В отличие от всей зелени он не выносит прямого и яркого солнечного света. Независимо от того, какой сорт вы предпочитаете, — классическую крупнолистовую разновидность или мелколистные сорта – базилик лучше всего растет в полутени. Он теплолюбив, и высевать его в открытый грунт можно только в мае. Не любит базилик сильного ветра. Важно регулярно обрывать верхушки побегов, чтобы не допустить цветения растения – тогда зелени на кустиках будет больше.

Столовая зелень

На вашей «грядке здоровья» свежая зелень не должна исчезать до самой осени. Лучше подсевать зеленые культуры в течение всего сезона – пусть одновременно на грядке растут 6-7 сортов.

К традиционной столовой зелени мы чаще всего относим укроп и петрушку, лук-батун. Но не стоит ограничиваться только этими культурами – зайдите в магазин с семенами, посоветуйтесь с продавцом и купите что-нибудь новенькое. Например, кресс-салат – благотворно влияет на пищеварение, состояние нервной системы, способствует нормализации артериального давления, улучшает сон. Кресс-салат очень быстро растет – за 15 дней у вас уже может вырасти полноценный кустик.

Мангольд – обогатит организм. Он придает салату пикантный вкус, аромат и остроту овощным супам и к тому же обогащает организм витаминами, беловыми веществами и минеральными солями.

Чеснок отличается ярко-выраженным вкусом и бактерицидным действием, его молодые листочки добавляют в салаты, первые блюда или просто обжаривают в масле.

Кервель – однолетнее пряновкусовое растение. В пищу используют его листья в свежем виде до цветения. Растение неприхотливо, богато витамином С и каротином, содержит довольно много эфирных масел, биологически активных веществ. У кервеля нежный сладковатый аромат, сочетающий аромат фенхеля, аниса и петрушки. Кервель выращивают в открытом грунте. Листья бывают готовы к срезке через 30-35 дней после появления всходов.

Шпинат может расти уже при температуре +4 градуса. Всходы и взрослые растения выдерживают заморозки до -6. Спелость наступает через 30-45 дней после появления всходов. Шпинат требователен к влаге, отзывчив на удобрения и полив. При недостатке влаги стрелкуется, листья грубеют. Он богат белками, железом, фосфором, кальцием и особенно витаминами. В пищу употребляются листья молодых растений, у которых еще не образовались стебли. Облегчает работу сердца, обладает слабым мочегонным действием, положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

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18:53, 01.05.2021 661

Бийский рабочий