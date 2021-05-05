Бийск: Как и чем мыть пластиковые окна

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Чтобы остекление хорошо пропускало свет, его необходимо периодически очищать от загрязнений, уличной пыли, химических веществ.

Чем лучше чистить пластиковые окна и подоконники?

Остекление очищают как минимум дважды в год — весной и осенью. Чаще окна моют жильцы домов возле дорог. Загрязнения убирают с поверхностей: стеклопакета, ПВХ-профиля, крепежа.

Для мытья используют:

смесь воды (1 литр) с нашатырным спиртом (1 ст. л.);

воду, смешанную с уксусом (1 ст. л. на 0,5 литра воды);

раствор хозяйственного мыла из теплой воды и мелкой мыльной стружки.

Для отмывания окон удобно пользоваться сухой тряпкой из микрофибры, хорошо впитывающей влагу, щетками для мытья окон. Хотите вымыть окна без разводов? Применяйте бытовую химию с добавлением нашатыря.

Как чистить окна без разводов

Лучше очищать стекла и проводить мытье окон снаружи в пасмурный день, это поможет избежать быстрого высыхания влаги и появления пятен. Сначала нужно мыть раму, потом стеклопакет. Очень удобен самоочищающийся стеклопакет, особенно на высоких этажах зданий. Его не приходится мыть — изделие очищается самостоятельно под воздействием дождевым капель, снега. Во время мытья оконных систем наносить на поверхности моющее средство следует равномерно и в одном направлении, избегая круговых движений. Стекла надо мыть спиртовыми растворами бытовой химии.

Уход за оконными рамами

ПВХ-профиль нужно мыть средствами без содержания абразивов, чтобы не повредить пластик. Хотя устранить потертости от абразивных веществ помогает полировка окон от царапин, лучше предупредить их появление. Для очищения пластика от сильных загрязнений пользуйтесь специальными составами для остекления. Они бережно и эффективно удаляют грязь, не повреждая фактуру, не искажая цвет поверхности. Забудьте о растворителе. Пользуйтесь средствами с гелевой или кремовой текстурой, мыльным раствором. Любой состав хорошо смывайте водой, затем протирайте поверхность насухо.

Очищение фурнитуры

Ручки, крепежи и прочая фурнитура очищаются мыльным раствором. Его нужно тщательно смывать. После очистки поверхностей крепежа его вытирают насухо, смазывают машинным маслом хотя бы раз в полгода.

Обслуживание уплотнителя

Уплотнитель по мере эксплуатации изнашивается, что ухудшает герметичность окна. Резину уплотнительного контура нужно периодически очищать от грязи, пыли, используя моющее средство без абразивов, затем протирая насухо. Раз в полгода после очищения уплотняющий контур надо смазывать силиконовым составом или глицерином.

Чистка подоконников

Подоконники нужно беречь от пятен, образующихся от воды при поливе растений. Для защиты пластика от влаги используйте самоклеящуюся пленку для подоконной доски, поддоны для цветов. Шероховатый подоконник следует чистить жесткой щеткой, пользоваться ножом или скребком с этой целью недопустимо.

Как ухаживать за откосами окон

Откосы из пластика нетребовательны в уходе, их легко очищать от грязи. Изделия нужно периодически герметизировать, раз в несколько лет меняя герметик на новый. Откосы из гипсокартона надо покрывать краской. Изделия с включениями пробки, бамбука или оштукатуренные достаточно регулярно вытирать влажной тканью. На участках стыков надо использовать акриловый герметик, наносите состав на зазоры, а поверхность по необходимости окрашивайте.

Бийский рабочий