Бийск: Какие российские законы вступили в силу с 1 мая 2021 года

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С начала месяца вступят в силу штрафы за высадку детей из общественного транспорта и ужесточат часть наказаний для автомобилистов.

Размер доплаты к пенсиям скорректируют

С 1 мая размер доплаты пересчитают тем, кто обратился за назначением (перерасчетом размера) и начислением доплаты к пенсии с 1 января по 31 марта. Еще одно основание для перерасчета — если изменение суммы взносов, влекущее корректировку величины надбавки, произошло в этот период.

Размер доплаты к пенсии у каждого индивидуален. Он зависит от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату.

Хорошая новость есть и для ветеранов Великой Отечественной войны. Приуроченная к Дню Победы единовременная выплата, которую к этому празднику традиционно получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, в этом году составит 10 тысяч рублей.

Введут штрафы за высадку детей из транспорта

С начала месяца начнут действовать штрафы за принудительную высадку из общественного транспорта детей, которые не смогли купить билет. Для водителя в таком случае штраф составит 5 тыс. рублей, для кондукторов — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Закон, запрещающий высаживать детей, которые находятся в транспорте без взрослых, был принят еще в начале марта — после нескольких громких случаев в разных регионах России, когда водители высаживали на мороз детей, у которых не хватало денег на проезд. 7 апреля поправки приняла Госдума, а 14 апреля внесение соответствующих изменений в КоАП одобрил Совет Федерации.

При этом запрет распространяется только на детей, которые находятся в общественном транспорте одни. Если ребенок едет в сопровождении взрослого, который не платит за проезд, они должны будут покинуть транспорт на ближайшей остановке.

Повысят штрафы за нарушение ПДД

С начала месяца увеличатся штрафы за нарушение правил дорожного движения при переезде через железнодорожные пути.

Теперь пересечение путей вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, запрещающем сигнале светофора, остановка и стоянка на переезде, а также проезд через нерегулируемый переезд при приближении поезда приведут к штрафу в 5 тыс. рублей или лишению прав на срок от четырех месяцев до полугода. Ранее нарушителям мог грозить штраф в 1 тыс. рублей.

За другие нарушения ПДД при пересечении железнодорожных путей штраф увеличится с 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Дети полицейских получат льготы при поступлении в вузы МВД

Дети сотрудников органов внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии получат преимущественное право зачисления в подведомственные МВД и Росгвардии вузы. Прежде такую возможность имели лишь дети военных, прослуживших не меньше 20 лет.

Предпочтение таким абитуриентам отдадут только при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний при прочих равных условиях, то есть если на одно место будут претендовать два абитуриента с одинаковыми баллами за единый государственный экзамен и за вступительные испытания, то тогда приоритет будет отдан ребёнку из семьи сотрудников МВД и Росгвардии. щё одно условие — их родители должны иметь минимальный стаж службы 20 лет.

Такое же право получат выходцы из семей бывших сотрудников МВД и Росгвардии, уволенных со службы в указанных органах и имеющих стаж службы 20 и более лет.

Расширят функционал «Госуслуг»

Сам функционал портала «Госуслуги» в конце весны должен стать доступен через другие интегрированные с ним сервисы. Воспользоваться им теперь можно будет через информационную систему МФЦ или сайты разных ведомств.

После зарубежной поездки придётся сдать два теста на коронавирус

Гражданам России, приехавшим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран, придётся пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. Сделать это необходимо в срок до пяти календарных дней с момента въезда на территорию страны. Интервал между первым и повторным исследованием на COVID-19 должен составлять не менее суток.

Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора начнут выборочно тестировать на коронавирус в аэропортах иностранцев и лиц без гражданства.

Жителям Алтая предлагают высказаться о запрете продажи энергетиков подросткам

13:43, 19.04.2021 910

Бийский рабочий