Бийск: Какого числа полнолуние в апреле 2021, что можно и нельзя делать в этот день

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Апрельское полнолуние носит название — розовая луна.

В последних числах апреля над Землей взойдет полная Луна в созвездии Скорпиона. Кроме того, полнолуние пройдет в очень близкой точке к Земле, такое явление называется Суперлунием.

Когда наступит суперлуние в апреле 2021 года

Согласно лунному календарю, полнолуние в апреле приходится на конец месяца — 27 число. Луна пройдет на максимально близком расстоянии от Земли и будет выглядеть гораздо больше и ярче, чем обычно. Это явление также называют Кровавой луной и продлится оно 3-4 дня.

Кроме того полнолуние в апреле носит название Розовая луна. Это связано с периода весеннего цветения.

В полнолуние влияние Луны на все живое усиливается и достигает максимального уровня, а суперлуние еще больше усиливает эти процессы.

Как следует провести день полнолуния — 27 апреля 2021 года

Этот день благоприятен для совершения добрых дел, занятий благотворительностью. Можно заняться заботой о своем здоровье, лечением или профилактикой.

Кроме того, астрологи советуют в этот день попросить прощение и простить все обиды другим. Также этот день удачен для избавления от ненужных вещей, можно провести дома уборку и выбросить лишнее.

Что нельзя делать в полнолуние — 27 апреля 2021 года

Несмотря на то, что в этот день можно заботиться о здоровье, некоторые процедуры делать все же не стоит. Так например, не рекомендуется планировать на этот день операции, косметические процедуры с уколами, удалять и лечить зубы.

В день полнолуние не советуют начинать новые крупные проекты, планировать важные дела, занимать деньги, инвестировать. Не стоит также начинать поездки. Будьте сдержаны в эмоциях, не допускайте критических ситуаций.

Бийский рабочий