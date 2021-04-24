Бийск: Какие премьеры можно посмотреть в кинотеатрах Бийска в выходные 24-25 апреля

0

Ужасы, фэнтези и фантастика, а также мультфильмы для просмотра всей семьей – выбирайте на свой вкус.

НОВИНКИ КИНОПРОКАТА

«Гнев человеческий»

Эйч (Джейсон Стейтем) – загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда правосудия. Преследуя свои мотивы, он намерен найти заказчика серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но виновные обязательно познают гнев человеческий… 18+

Экшн, Великобритания-США, в прокате до 5 мая. В ролях: Джейсон Стэйтем, Скотт Иствуд, Холт МакКэллани, Джош Хартнетт и др. Режиссер: Гай Ричи.

«Нечестивые»

Элис страдает глухотой. Однажды у нее случилось видение, и она чудесным образом обретает слух и способность исцелять других. Молва о произошедшем быстро распространяется, и люди со всех уголков страны спешат к дому Элис. В их числе журналист (Джеффри Дин Морган), жаждущий сенсации, способной возродить его карьеру. Однако в округе начинают происходит жуткие явления, и он понимает, что необыкновенный дар Элис — из мира тьмы и зла. 18+

Ужасы, США, в прокате до 5 мая. В ролях: Джеффри Дин Морган, Крикет Браун, Кэри Элвес, Кэтрин Аселтон и др.

«Поколение вояджер»

Они были рождены для этой миссии. Высокоинтеллектуальные и бесстрастные. Они должны спасти человечество, продолжив жизнь на далекой планете. Но вскоре команда открывает секрет экспедиции: средство защиты — это средство контроля. Когда контроль ослабевает, на свободу вырываются чувства и желания, а вместе с ними их темная сторона — страх и жажда власти. И уже неизвестно, какой враг страшнее — тот, что в глубине космоса, или тот, что внутри. 16+

Фантастика, США, в прокате до 5 мая. В ролях: Колин Фаррелл, Лили-Роуз Депп, Тай Шеридан, Айзек Хемпстед-Райт и др.

«Властелин колец. Две крепости»

Братство распалось, но Кольцо Всевластья должно быть уничтожено. Фродо и Сэм вынуждены доверить свои жизни Голлуму, который взялся провести их к вратам Мордора. Громадная Армия Сарумана приближается: члены братства и их союзники готовы принять бой. Битва за Средиземье продолжается. 12+

Фэнтези, Новая Зеландия – США, в прокате до 5 мая. В ролях: Орландо Блум, Вигго Мортенсен, Иэн МакКеллен, Элайджа Вуд и др. Режиссер: Питер Джексон.

«Великий»

1970-е. Военный фотограф Юджин Смит по заданию журнала Life возвращается в Японию, где в небольшом прибрежном городке Минамата разворачивается экологическая катастрофа. Именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясёт весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдет трудный путь преодоления и познания себя. 18+

Драма, США, в прокате до 5 мая. В ролях: Джонни Депп, Билл Найи, Хироюки Санада, Таданобу Асано и др.

ТАКЖЕ В ПРОКАТЕ:

«От винта», мультфильм, Россия, в прокате до 28 апреля, 12+

«Чернобыль», драма, Россия, в прокате до 28 апреля, 12+

«Властелин колец. Братство кольца», фэнтези, Новая Зеландия – США, в прокате до 28 апреля, 12+

«Заклятье. Новый ритуал», ужасы, Аргентина, в прокате до 28 апреля, 18+

«Гениальное ограбление», триллер, Испания, в прокате до 28 апреля, 16+

«100% волк», мультфильм, Австралия, в прокате до 28 апреля, 6+

«Мортал Комбат», фантастика, Австралия-США, в прокате до 28 апреля, 18+

«Майор Гром. Чумной доктор», боевик, Россия, в прокате до 28 апреля, 12+

Моя прелесть: отреставрированная трилогия «Властелин колец» снова в кинотеатрах

19:54, 15.04.2021 1240

Бийский рабочий