Бийск: Как выбрать качественный профиль для пластиковых окон

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Пластиковые окна выглядят практически одинаково. Но даже при сходных параметрах стоят по-разному.

А есть ли разница в действительности? Как сделать правильный выбор?

Хороший оконный профиль отличается от дешевого не тем, как он выглядит в окне, изготовленном неделю назад, а тем, как он будет смотреться через год, через 5, через 20 лет после установки. Пластиковые системы визуально кажутся одинаковыми, только пока они новые. Разница станет видна через несколько лет. Высококачественный профиль, в отличие от эконом-системы, спустя годы останется гладким и белоснежным. А надежная фурнитура обеспечит долгий срок эксплуатации изделия.

Бийский рабочий