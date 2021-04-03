Бийск: Как выглядит самая дорогая квартира Алтайского края, предлагаемая в аренду

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Этот пентхаус в старой части краевой столицы отдают в аренду за 100 тысяч рублей в месяц.

В Барнауле выставили на продажу трехкомнатный пентхаус площадью 217 квадратных метров. Цена на аренду этой недвижимости сверхрекордная не только для Алтайского края, но и для регионов СФО.

Собственник просит за квартиру по 100 000 рублей в месяц, а также дополнительно по 7 000 рублей за коммунальные услуги. Отмечается, что ранее квартира не сдавалась в аренду – в ней новый дизайнерский ремонт и новая мебель, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Пентхаус занимает два последних уровня (15 и 16) в элитном кирпичном доме. На двухстах квадратах расположились прихожая, гостиная и зал, отдельная кухня, две спальни, два санузла (один с джакузи), гардеробная, прачечная, балкон. Есть и собственная открытая терраса на крыше, которую можно использовать как зону отдыха и релакса. Ее территория довольно внушительна – 80 кв. м. Пентхаус полностью обставлен всей современной техникой и мебелью.

У объявления есть и посредник, который требует комиссию 50% от стоимости квартиры, предоплату и залог в размере 120 000 рублей. Он также предупреждает, что сдача возможна только на длительный срок – от одного года. Таким образом, годовая стоимость аренды лота эквивалентна цене покупки малогабаритной квартиры в Барнауле.

Кстати, эта квартира попала в рейтинг самых больших квартир во всей Сибири, которые сдают в аренду. Она оказалась на седьмой строчке, опередив роскошные 200-метровые апартаменты в Новосибирске и Иркутске за 110-200 тыс. рублей в месяц. В то время, как первое место заняла квартира в 408 кв. м в Новосибирске за 150 тыс. рублей в месяц.

Квартиру-бар сдают в Бийске за 37 тысяч рублей в месяц

14:12, 07.01.2021 6240

Бийский рабочий