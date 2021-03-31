Бийск: Как проходило мартовское заседание Думы Бийска (фото)

4

Сегодня на заседании городской Думы мэр Бийска Александр Студеникин отчитался о работе за 2020 год.

Обычно такие мероприятия проходят масштабно: зал полон, среди гостей заседания много знакомых лиц — известные общественники, руководители предприятий, прежние руководители муниципалитета.

Сегодня на отчетном заседании все было несколько скромнее. Сказались и ограничительные меры — шахматная рассадка в креслах зала.

В целом атмосфера была напряженной. 2020-й год, о работе в котором и отчитывался мэр, был непростым, по многим проектам — откровенно провальным. Плюс наверняка сказалось и атмосфера весны-2021 со снежными заносами, тающим снегом, лужами и непроходимыми дорогами. Даже глава Бийска, обычно в дни отчета выглядящий торжественно, сегодня предпочел черный галстук.

1 из 55

О том, как проходил отчет главы Бийска, «БР» сообщал в течение дня. С другими темами, поднятыми на заседании, мы ознакомим читателей в ближайшее время. А пока — фоторепортаж с мартовского заседания Думы города.

Бийский рабочий