Бийск: Какого числа полнолуние в марте 2021, что можно и нельзя делать в этот день

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В этом месяце полная луна взойдет на небо 28 марта.

В последних числах марта над Землей взойдет полная Луна. Это будет первое полнолуние весны. Луна взойдет на небо в знаке Зодиака – Весы.

Когда наступит первое полнолуние весны 2021 года

Согласно лунному календарю, полнолуние в марте приходится на конец месяца — 28 числа.

Полнолуние, или полная Луна — фаза Луны, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, и из нее видна лишь освещенная сторона естественного спутника. В момент полнолуния ночное светило достигает пика своего роста и приобретает вид правильного ярко освещенного диска.

В полнолуние влияние Луны на все живое усиливается и достигает максимального уровня. Так, в это время особенно быстро растут растения, а на человека полнолуние влияет еще сильнее.

Как следует провести день полнолуния — 28 марта 2021 года

Этот день благоприятен для создания чего-то нового, особенно для творческих дел. Также не запрещается убираться в доме, решать бытовые вопросы, выполнять небольшое дела. Кроме того, считается, что в Полнолуние у людей пополняется запас сил, поэтому стоит выплеснуть свою энергию в положительное русло. Например, заняться спортом.

Так как в марте полнолуние выпадает на воскресенье — день можно провести и отдыхая.

Считается, что на полнолуние нужно загадывать желания и они обязательно сбудутся.

Что нельзя делать в полнолуние — 28 марта 2021 года

Полнолуние часто считают неспокойным временем, в этот день проявляются симптомы мигрени, возможно нарушение сна.

Появившуюся энергию не стоит тратить на конфликты и ссоры. В этот день лучше избегать агрессивно настроенных людей и попытаться ощутить гармонию и спокойствие.

День полнолуние не благоприятен для важных решений и серьезных дел. Чтобы не ошибиться лучше отложить их ненадолго. Не стоит также совершать дорогих покупок и тратить большие суммы денег, они могут привести к финансовым проблемам.Кроме того, не берите денег в долг в этот день.

День может характеризоваться эмоциональной неустойчивостью и чувством душевного беспокойства. Велика вероятность беспричинной резкой смены настроения (от бурной радости до полной апатии).

Бийский рабочий