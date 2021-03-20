Бийск: Какие премьеры можно посмотреть в кинотеатрах Бийска в выходные 20 и 21 марта

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Семейное кино или экшн — в кино можно будет сходить и одному, и всей семьей.

«Никто» 18+

Экшн

Непримечательный и незаметный человек живёт обычной жизнью, пока однажды, спасая женщину от нападения бандитов, не отправляет одного из хулиганов в больницу. Лишь позже он узнаёт, что это был брат влиятельного гангстера, который теперь жаждет мести.

В ролях: Боб Оденкёрк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Жан-Поль Мано и др

«Пальма» 6+

Семейный

Овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином: тот улетает заграницу, а верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся. Но время идет… 9-летний Коля – тоже новенький в аэропорту: он потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Пальма становится для мальчика родственной душой и лучшим другом. А отцу Коли, летчику Лазареву, предстоит заслужить доверие и любовь сына, сделав нелегкий выбор между карьерой и семьей. И найти способ не разлучить друзей, когда за Пальмой однажды возвращается хозяин.

В ролях: Виктор Добронравов, Лили, Леонид Басов, Владимир Ильин и другие.

«Айнбо. Сердце Амазонии» 6+

Приключения

Бесстрашная Айнбо родилась и выросла в таинственных амазонских джунглях. Узнав, что её родному поселку грозит опасность, она тотчас отправляется за помощью в компании удивительных зверей. Их ждёт восхождение к пылающему вулкану, встреча с могущественным духом Амазонии и схватка с мифическим чудовищем.

«Хребет дьявола» 18+

Хоррор

Группа молодых геологов, исследующих отдаленные от цивилизации места, находит городок в горах Аппалачи, который был заброшен в прошлом веке при загадочных обстоятельствах. Думая, что они нашли свою подземную Атлантиду, друзья пробуждают нечто древнее и жуткое. Научная экспедиция превращается в борьбу за выживание в месте, прозванном Хребтом дьявола.

В ролях: Алисия Санс, Адан Канто, Уилл Пэттон, Зак Эйвери и др.

Бийский рабочий