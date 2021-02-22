Бийск: Как сэкономить на покупке семян для дачи

0

Алтайские дачники и садоводы начали активно закупать семена овощей и цветов для нового сезона.

Даже при самых скромных запросах итоговые суммы за семена получаются немаленькие. Как не потерять голову от соблазнов и не выбрасывать деньги на ветер? Делимся опытом дачников.

Вот, например, набор семян только привычных однолетников: по 1-2 пакетика астр, бархатцев, виолы, турецкой гвоздики, петунии, лобелии, циннии, календулы, космеи, настурции, георгинов и шток-розы. Получается 18 позиций – на 653 рубля. Средняя стоимость одного пакетика семян выходит около 32,28 рублей.

Или вот «корзинка овощей» — тоже самые простые, недорогие сорта: по 1-3 пакетика томатов, сладкого перца, баклажанов, огурцов, капусты, кабачков, петрушки, салата, свеклы, базилика, моркови, укропа, редиса и гороха. Всего 26 позиций – на 740 рублей. Средняя стоимость пакетика – 28,46 руб. Итого выходит – 1393 рубля. А если вы заказываете семена по почте (да еще наложенным платежом – добавьте к этой сумме еще 400 рублей).

Дешевле покупать в местных специализированных садоводческих магазинах. И, по возможности, брать пакеты «без картинок» — те, что в простых бумажках. Тогда можно сэкономить на привычных сортах овощей и зелени.

Правила экономии

Цена зависит от магазина. И разница в стоимости одного и того же товара у разных продавцов может доходить до 30-40%. Поэтому правило №1: найти магазин с адекватными ценами. И не лениться их сравнивать.

Цена зависит от упаковки. Красивые цветные пакетики – всего лишь маркетинговый ход, в них те же самые семена, что и в невзрачных белых упаковках. Проверено – качество ничем не отличается. Поэтому правило №2: не переплачивать за яркие «фантики», если можно купить семена нужного сорта в обычной фасовке. Семена новых (особенно разрекламированных) гибридов овощей и популярных цветов могут продавать и по 100-150 рублей за штуку – за 5-10 семечек. Стоит ли такая покупка своих денег?

Большинство современных гибридов с заявленной суперурожайностью или фантастическим цветением очень требовательны — их выдающиеся свойства могут проявиться только лишь при очень хорошей агротехнике. Так что не покупайте себе втридорога дополнительные хлопоты. Отсюда – правило №3: не гоняться за новинками (или хотя бы не скупать их все подряд).

У крупных фирм, как правило, в ассортименте всегда есть и бюджетные «линейки», и «элитные». Но есть и те, кто «на мелочи» не разменивается и недорогих семян не выпускают в принципе. А ведь многие «производители» сами по факту ничего не производят: фасуют лишь семена других (чаще голландских) фирм, от себя добавляя разве что красивые картинки и описание на русском языке. И чем «круче» фото, тем выше будет цена – но семена-то одни и те же. Отсюда правило № 4: семена выбирать по производителю.

Еще способы сберечь деньги

Чтобы покупка семян не пробивала брешь в вашем бюджете, используйте все доступные возможности экономить.

Экономия на доставке. Можно покупать семена в обычных магазинах (не переплачивая по 300-400 рублей за каждую покупку), а в Интернете выбирать продавца с наиболее выгодными условиями и следить за акциями с бесплатной доставкой.

Совместные покупки. Если объединиться с друзьями или соседями, можно сэкономить на доставке, и на товарах. Так, в одиночку заплатишь за доставку 300-400 рублей, а если поделить ее на трои х – то уже только 100. И семена можно поделить. Заодно решатся проблемы остатков.

Ревизия запасов. Полезно просмотреть ваши прошлогодние запасы. Если семена не просрочены, и в прошлом году эти сорта дали хороший урожай, вряд ли стоит тратить деньги на новые.

Скидки и акции. У многих магазинов ест бонусные программы для постоянных покупателей. А еще – скидки от объема (на этом можно хорошо экономить при совместных покупках), акции на какие-то группы товаров или выгодные распродажи (например, перед праздниками или в конце сезона).

Собственные семена. Свои семена овощей и цветов – это не только экономия, но и гарантия отличной всхожести. главное – экономить разумно, не в ущерб результатам.

«Аметист» и «Весточка»: в Алтайском крае районировали новый сорт томата и огурца

19:14, 17.02.2021 583

Бийский рабочий