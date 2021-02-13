Бийск: Какие премьеры можно посмотреть в кинотеатрах Бийска в выходные 13 и 14 февраля • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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Мелодрамы, мультфильмы и комедии – в кино можно будет сходить и на свидание, и всей семьей.

«Love»

Отель Love. Лучшее место, где можно провести праздник 14 февраля. Бывшие однокурсники встречаются в ресторане в честь 40-летия выпуска и старые чувства вспыхивают с новой силой. Ревнивый мужчина пытается проникнуть во все номера на этаже, чтобы найти пропавшую со связи жену. Частный детектив и его привлекательная клиентка устраивают шпионское шоу с прослушкой, чтобы вывести на чистую воду мужа-подлеца. Горничная-иммигрантка из Узбекистана выбирает между любовью к своему молодому парню и деньгами от его мамы, выданными за ее немедленное бегство домой. А жизнь скромного студента, мечтающего стать мужчиной всего за один час, никогда не будет прежней после встречи с самой болтливой ночной бабочкой города…16+

Россия, комедия, в прокате до 24 февраля. В ролях: Сергей Светлаков, Тимур Батрутдинов, Ян Цапник, Камиль Ларин и др.

«Родные»

Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и исполнить там свою песню. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и отправиться в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания и проверка отношений на прочность. Но самое важное они поймут только в конце этой необычайной поездки…12+

Россия, комедия, в прокате до 24 февраля. В ролях: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов, Монеточка и др.

«Кто-нибудь видел мою девчонку?»

Сергей и Кира считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых. Это были интеллектуалы, влюбленные в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась жесткой драмой. Она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь. А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. И только спустя семнадцать лет красивая и успешная Кира осознает, что нет у нее больше шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею. 18+

Россия, романтическая драма, в прокате до 17 февраля. В ролях: Аня Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Юра Борисов и др.

«Приворот. Черное венчание»

Женю бросает мужчина, которого она любит больше жизни, и не в силах смириться, она решается на отчаянный шаг: цыганка помогает ей провести ритуал «Черное венчание» и сделать самый сильный приворот на любовь. И Кирилл возвращается! Им еще никогда не было так хорошо вместе, влюбленные не могут оторваться друг от друга. Но с каждым днем страсть Кирилла все больше походит на пугающую одержимость: он контролирует каждый шаг девушки и не готов ни с кем ее делить — «Ты только моя, а я твой»… На что Жене придется пойти, чтобы отменить «Черное венчание» и спасти любимого от необратимого превращения в чудовище? Ведь пока приворот действует, даже смерть не разлучит их… 16+

Ужасы, Россия, в прокате до 24 февраля. В ролях: Яна Енжаева, Константин Белошапка, Илья Ермолов, Варвара Бородина и др.

«Пончары. Глобальное закругление»

Пончары – милые, уморительные создания. Круглые как пончики и пушистые как хомячки. Но когда двух из них вдруг затягивает петля времени, выясняется, что в будущем пончары – музейные экспонаты наряду с динозаврами. Нужно срочно изменить ход истории и для этого они прокатятся по всем эпохам. Им всё в новинку и всё нипочём: хоть пещерные люди, хоть квадрокоптеры… А значит, впереди округлительные приключения! 6+

Мультфильм, Канада-Китай-США, в прокате до 24 февраля.

Также в прокате:

«Стендап под прикрытием», комедия, Россия, в прокате до 17 февраля, 16+

«Заступник», боевик, США, в прокате до 17 февраля, 16+

«Дьявол в деталях», триллер, США, в прокате до 17 февраля, 18+

«Охотник на монстров», фантастика, Германия-Китай-США-Япония, в прокате до 17 февраля, 16+

«Душа», анимация, США, в прокате до 17 февраля, 6+

«Последний богатырь. Корень зла», приключения, Россия, в прокате до 17 февраля, 6+

Гонка «Лыжня России-2021» в Бийске пройдет в совершенно новом месте

10:13, 12.02.2021 1009

Бийский рабочий