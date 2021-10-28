Бийск: Каждый десятый житель Алтая готов на подработку во время нерабочих дней

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Сервис поиска работы «Зарплата.ру» провели опрос, как планируют подрабатывать жители Алтайского края в ноябрьские праздники

Некоторые жители региона не планируют уходить на удаленку с 30 октября по 7 ноября, и не против подзаработать в эту неделю.

Так, 10% городских жителей в период нерабочих дней планируют устроиться курьерами в сервисы доставки. Среди опрошенных 40% готовы подрабатывать на личном авто, 60% соответственно рассматривают вакансии пеших курьеров. При этом треть респондентов отмечают, что уже пробовали работать в доставке ранее с начала пандемии.

Исследование показало, что среди готовых трудиться во время нерабочих дней в доставке 50% — молодые специалисты или студенты, еще 15% — работающие пенсионеры.

По мнению 45% респондентов, курьер — одно из самых безопасных предложений подработки в период пандемии. Многим доставщикам не приходится бывать в местах массового скопления людей, легко соблюдать дистанцию и масочный режим.

— Количество предложений для курьеров c третьего квартала 2019 года к июлю-сентябрю 2021 года выросло в 8,7 раз. Средняя зарплата за тот же период увеличилась более чем в полтора раза — с 43 185 до 66 656 рублей, — рассказали в сервисе «Зарплата.ру».

В большинстве регионов оплата за смену для пеших курьеров составляет в среднем от 3 до 3,5 тысячи рублей, для доставщиков с авто — от 4 тысяч рублей. Соответственно в период нерабочих ноябрьских дней российский автокурьер сможет заработать в среднем около 32 тысяч рублей, а пеший курьер — от 28 тысяч рублей, но при графике не менее 12 часов в день, подчитали специалисты.

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14:12, 06.09.2021 724

Бийский рабочий