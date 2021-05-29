Бийск: Каждый пятый ребенок на Алтае проведет лето дома

0

С началом лета вопрос детского досуга встает перед родителями особенно остро.

Аналитики «Авито.Услуги» выяснили, где и с кем проведут лето дети Сибирского федерального округа, в частности — Алтая. Для этого они опросили 10 тысяч россиян, чтобы узнать, как они планируют организовать досуг для своих детей этим летом.

Оказалось 29% родителей хотят, чтобы их ребенок провел лето на даче или в деревне с бабушкой или другими родственниками.

27% родителей твердо намерены приобрести путевки в различные летние лагеря.

21% родителей признались, что их дети окажутся предоставлены сами себе: будут сидеть дома или гулять во дворе.

А вот 2% опрошенных оставят детей на няню или репетиторов.

Названы детские лагеря Бийска, за путевки в которые можно вернуть кэшбек

14:32, 27.05.2021 1538

Бийский рабочий