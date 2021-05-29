Бийск: Каждый пятый ребенок на Алтае проведет лето дома
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С началом лета вопрос детского досуга встает перед родителями особенно остро.
Аналитики «Авито.Услуги» выяснили, где и с кем проведут лето дети Сибирского федерального округа, в частности — Алтая. Для этого они опросили 10 тысяч россиян, чтобы узнать, как они планируют организовать досуг для своих детей этим летом.
Оказалось 29% родителей хотят, чтобы их ребенок провел лето на даче или в деревне с бабушкой или другими родственниками.
27% родителей твердо намерены приобрести путевки в различные летние лагеря.
21% родителей признались, что их дети окажутся предоставлены сами себе: будут сидеть дома или гулять во дворе.
А вот 2% опрошенных оставят детей на няню или репетиторов.
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14:32, 27.05.2021 1538