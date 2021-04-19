Бийск: Каждый седьмой россиянин готов следовать масочному режиму бессрочно

2

Идею бессрочного масочного режима поддержали 15% опрошенных россиян.

Большинство опрошенных россиян (64%) выступили против того, чтобы масочный режим в общественных местах стал бессрочным, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob. В этом опросе участвовали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Однако 15% россиян поддерживают такую идею, чаще за нее высказывается молодежь до 24 лет (20%).

Сделать масочный режим бессрочным в общественных местах чаще всего хотят в Челябинске (22%), Красноярске и Уфе (по 21%). Опрошенные жители этих городов считают, что эта мера «замедлит распространение любых видов инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем».

Реже всего идею бессрочного масочного режима поддерживали респонденты из Новосибирска (15%), Санкт-Петербурга (14%) и Волгограда (10%). В Москве за введение этой меры выступили 18% опрошенных.

Напомним, всеобщий масочный режим в России действует с конца октября 2020 года. Ношение масок, а также перчаток обязательно в «местах массового пребывания людей», в том числе в общественном транспорте, такси, «на парковках и в лифтах». Что касается Алтайского края, то масочный режим введен в регионе с 12 мая 2020 года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее говорила, что отменить масочный режим в России могут уже в этом году.

Забыли про запреты: в Бийске все меньше тех, кто соблюдает масочный режим

14:43, 05.04.2021 3351

Бийский рабочий