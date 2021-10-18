Бийск: Качество угля, поставляемого на котельные Алтайского края, проверит Минстрой

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Для снижения рисков возникновения сбоев в осенне-зимний период Минстрой Алтайского края проводит проверки качества угля.

Специалисты проверяют качество угля, поставляемого для теплоснабжения объектов бюджетной сферы и жилищного фонда региона.

В эту среду, 13 октября, были проверены поставки бурого угля марки 3БР, отгружаемого с мунайского угольного месторождения — единственного функционирующего угольного разреза на территории Алтайского края.

На сегодняшний день бурым углем отапливаются котельные в Первомайском, Косихинском, Кытмановском, Троицком, Бийском, Зональном, Быстроистокском, Смоленском, Солонешенском, Целинном, Солтонском, Алтайском, Ельцовском, Советском, Красногорском и Тогульском районах.

Мунайский уголь используют все котельные Бийского района. По мнению заместителя главы районной администрации Юрия Анищенко, его использование для района выступает залогом энергетической безопасности из-за близости расположения к месторождению, а следовательно отсутствия перебоев с поставками.

— Уголь марки 3БР обладает на 15-20% меньшей теплотой сгорания в сравнении с каменным углем, что увеличивает его расход. Вместе с тем бурый уголь характеризуется гораздо более низкой зольностью, -пояснил начальник отдела водоснабжения управления развития коммунальной инфраструктуры министерства Максим Сорокин.

Проверочные мероприятия только начинаются. В планах на текущий отопительный период отобрать 170 проб, что позволит проверить порядка 150 тыс. тонн угля, закупаемого для нужд бюджетной сферы Алтайского края.

В прошлом году специалистами проведено 50 проверочных мероприятий в 33 муниципальных образованиях региона. Всего в ходе проверок было отобрано 111 проб у 17 поставщиков угля. При этом в 27 пробах были выявлены несоответствия заявленного поставщиком качества.

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15:17, 16.10.2021 3070

Бийский рабочий