Бийск: «Качают деньги»: огороды бийчан, живущих у дамбы, топит водой

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Наводнения еще не зафиксировано, однако, в огородах у бийчан уже стоит вода.

Проблеме несколько лет, но чиновники не обращают на нее должного внимания. Болота, в которые превратились грядки, зарастают камышом, там завелись лягушки и даже дикие утки. Местные жители считают – все дело в неправильно спроектированной дамбе. Но им предлагают лишь откачивать воду насосами.

Многодетная бийская семья Сетюковых приобрела участок с домом в ипотеку в 2011 году. Сначала не верили своему счастью, места хватит всем, да и большой огород – хорошее подспорье в хозяйстве – овощи, зелень, фрукты — свои и всегда в достатке. Однако, после строительства дамбы, как говорят жители, начались проблемы.

Соседка, Екатерина Смолякова, тоже мама троих детей, при этом воспитывает их одна. Рассказывает, что теперь из-за постоянной сырости в огороде вместо огурцов — камыши, уничтожить которые оказалось невозможно. Теперь женщина может использовать 3 сотки земли из пятнадцати. В камыше поселились лягушки и даже дикие утки.

Местные жители уверены их проблемы – из-за дамбы. Препятствие преградило путь в огороды для речной воды, однако, теперь некуда уходить грунтовым водам. Бийчане считают, что технология строительства дамбы была нарушена.

Огороды в воде стоят уже несколько лет. Обращения с просьбой обратить внимание на проблему они направили в администрацию Бийска, прокуратуру и даже задавали вопрос на прямой линии президенту России Владимиру Путину.

После того, как редакция Бийского телевидения заинтересовалась инцидентом, на затопленные огороды выехала оперативная группа МЧС. Проблему не отрицают, но предлагают жителям каждый раз для откачки воды вызывать сотрудников МЧС, но услуга платная. Как отметили в ведомстве, отводных труб через тело дамбы устанавливать не планируется.

Проект коллектора для сбора и транспортировки ливневых и очистных вод разработан, но, пока, существует только на бумаге. Каждый год бороться с лишней водой сотрудникам МЧС и службы спасения приходится по старинке, используя мешки с песком и насосы.

По информации редакции новостей, в первоначальном проекте дамбы был и коллектор, и проход для ливневых вод и специальный затвор, который бы защищал от наводнения. Однако, по неизвестной причине проект изменили. Редакция Бийского телевидения направила официальные запросы в инстанции, почему объект приняли без столь важных пунктов.

Бийчане, живущие у дамбы на Зелёном клине, жалуются на подтопление

12:39, 24.05.2021 2414

Бийский рабочий