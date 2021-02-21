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Алтайский край

Бийск: «Как будто специально»: вандалы спилили обрядовый столб на Алтае

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

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Необычный случай вандализма произошел в Республике Алтай.

Неизвестные спили обрядовый столб (чакы) в Чемальском районе Республики Алтай. Он был расположен в живописном месте проведения алтайских обрядов на возвышенности.

Местные жители отмечают, что это место часто привлекает внимание гостей,  нередко после этого приходится убирать мусор за нечистоплотными отдыхающими. Однако, в этот раз вандалы превзошли себя.

  — Как будто специально приехали и спилили, — рассказал председатель районного отделения Российского Союза сельской молодежи Александра Стафеева gorno-altaisk.info.

Кто и с какой целью спилил и бросил одиноко стоящий столб теперь будет выяснять полиция. Местные жители написали заявление в правоохранительные органы.

Бийский рабочий

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